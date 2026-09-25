Luis Fonsi sigue abriendo nuevos capítulos en su carrera musical y esta vez une fuerzas junto al fenómeno de la música tropical, Dalvin La Melodía, con el estreno del remix de “Me Despido”, sencillo que ya alcanzó el puesto #1 en Argentina y Chile.

Esta colaboración llega en un momento clave para ambos artistas: mientras el cantautor boricua se prepara para dar inicio a su “Mar Infinito Tour 2027” desde la Isla, el bachatero dominicano se consolida en el país tras lograr seis funciones completamente vendidas de su espectáculo “La Otra” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

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“Formar parte del remix de ‘Me Despido’ es un verdadero honor. Luis Fonsi es un artista que siempre he admirado por su trayectoria y por todo lo que representa para la música latina. Desde el primer momento conecté con la canción y me entusiasmó la idea de aportar mi estilo a una nueva versión del tema. Estoy muy agradecido por la confianza y con muchas ganas de que el público escuche el resultado”, expresó Dalvin La Melodía en declaraciones escritas.

El lanzamiento de este remix llega tras otro gran éxito para Fonsi: su tema “Cambiaré” —junto a Feid y compuesto por Fonsi, Andrés Torres y Mauricio Rengifo— alcanzó el #1 en las listas Latin Airplay y Tropical Airplay de Billboard, además de liderar la radio en México, Argentina, Chile, Costa Rica, Guatemala y Panamá. El tema también fue destacado por Billboard entre “The 30 Best Latin Songs of 2026 (So Far)”.

Además, la nueva versión de “Me Despido” coincide con un hito especial para el artista boricua, quien acaba de celebrar 28 años del lanzamiento de su álbum debut, “Comenzaré”.

Puerto Rico será el punto de partida

Mientras continúa estrenando música, Fonsi calienta motores para el “Mar Infinito Tour 2027”, gira con la que regresará en grande a los escenarios y que tendrá a Puerto Rico como punto de partida.

El concierto inaugural será el 20 de febrero de 2027 en el Choliseo, donde se reencontrará con su público local antes de llevar el espectáculo a Latinoamérica, Europa, Norteamérica y Asia.

La gira reunirá los grandes éxitos de sus casi tres décadas de trayectoria junto a las canciones de su nueva etapa artística. Fonsi ya anunció fechas en Chile —1 de abril en el Santander Arena de Santiago, 2 de abril en Monticello, 6 de abril en Concepción y 8 de abril en Antofagasta—, mientras que próximamente se revelarán más ciudades a través de sus plataformas oficiales.

Los boletos para el espectáculo en Puerto Rico están disponibles a través de Ticketera.