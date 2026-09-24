El cantante dominicano Dalvin “La Melodía” sigue conquistando los corazones de sus fans boricuas al lograr vender las primeras seis funciones de su concierto “La Otra” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot en tan solo horas.

“Si Puerto Rico quiere la #7 Pues aquí le vaaa!! ¡Con la Bendición de papá Dios nos vemos Pronto!”, expresó el exponente de música tropical en sus redes sociales.

El cantante se presentará en el recinto de Hato Rey el 14, 15, 16, 17, 22, 23 y 24 de enero de 2027.

En la mañana del miércoles, Dalvin La Melodía vendió en una hora su primera función de “La Otra”.

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“Puerto Rico nos ha sorprendido una vez más. Luego de las seis funciones completamente vendidas en el Coca-Cola Music Hall, ver cómo su primer concierto en el Coliseo de Puerto Rico se agota en una hora es una muestra del respaldo y cariño que el público le tiene a Dalvin. Estamos sumamente agradecidos”, expresó Rolando Santa, presidente de Chad Events, en declaraciones escritas.

Boletos disponibles en Ticketera.