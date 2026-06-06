Con más de 16 años en la escena musical, la banda de fusiones reggae MARCADOS se encaminar para celebrar la figura del padre con el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado “Papá”.

Esta pieza que fusiona ritmos de reggae caribeño surge como un tributo profundamente personal y universal a la figura paterna, reveló la agrupación en un comunicado de prensa.

“Queremos que cada persona valorice la presencia de sus padres. La figura del padre es fundamental en la vida y con esta canción buscamos que su esfuerzo y amor sean reconocidos mientras tenemos el regalo de la vida,” expresó José Del Valle, líder de la agrupación, en declaraciones escritas.

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En un mundo donde el ajetreo diario suele opacar los vínculos afectivos, la letra de la canción evoca los recuerdos de una vida compartida, invitando al oyente a atesorar cada minuto junto a sus seres amados.

El conjunto de José, que junta a sus hijos Stephanie Del Valle en el piano y J3 (Jose III Del Valle) en la segunda voz y el bajo, buscan reflar la madurez y la cohesión sonora de la banda con esta unión generacional que dio forma a esta canción.

El tema, además, aspira a la reflexión, al abrazo y a la gratitud hacia esos hombres que, con sus consejos y presencia, moldean el destino de sus familias.

“Papá” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de música.