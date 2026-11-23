¡Nació un nuevo artista!

David Acevedo se alzó con la victoria de la octava edición de Objetivo Fama, luego de ser seleccionado por la audiencia a través de sus votos durante la gran final celebrada este domingo en DISTRITO T-Mobile.

Con este resultado, obtuvo el primer lugar de la competencia y el premio valorado en $50 mil, que incluye efectivo y un contrato discográfico.

La gala comenzó con un número musical protagonizado por los 17 participantes de esta edición, quienes interpretaron el tema Échale ganas a la vida. La apertura contó con una sorpresa especial: el regreso de Fabyan, quien había sido expulsado de la competencia y se reencontró con sus compañeros para formar parte de este momento musical.

PUBLICIDAD

Como parte de las presentaciones de la noche, los cuatro finalistas compartieron el escenario con exparticipantes de Objetivo Fama.

Jay.L interpretó Abrázame muy fuerte, de Juan Gabriel, junto con Cristian Diana; Stephanie cantó Por el contrario, de Becky G y Ángela Aguilar, junto con Sheila Miranda; David presentó Si me dejas ahora, de José José, junto con Noelyz Vázquez; mientras que Valeria interpretó Escondidos, de Olga Tañón y Cristian Castro, junto con Dionisio Matos.

Gala final de Objetivo Fama ( WILL OMAR )

La música continuó con una ronda de duetos junto a reconocidos artistas invitados.

David compartió escenario con Juan Vélez en Te tengo o te perdí; Stephanie interpretó Ángel, de Jon Secada, junto a Fabián Torres; Valeria presentó una versión en salsa de Buenos amigos, de Álvaro Torres y Selena, junto a Norberto Vélez; y Jay.L cantó Ahora que te vas con Christian Daniel.

Como parte de las presentaciones especiales, Fabián Torres también subió al escenario para interpretar su nuevo tema Todo es más bonito.

Los cuatro finalistas tuvieron, además, la oportunidad de demostrar individualmente su talento vocal y artístico.

Valeria interpretó De hoy en adelante, de Millie Corretjer; David presentó Y cómo es él, en la versión de Marc Anthony; Stephanie cantó Amanecí en tus brazos, de Natalia Jiménez; y Jay.L interpretó Génesis, de Lucecita Benítez.

El momento más esperado llegó cuando todos los participantes se reunieron en el escenario para conocer los resultados de la votación del público.

La presentadora Gil López anunció a Stephanie como la participante que obtuvo el cuarto lugar, seguida por Valeria en la tercera posición y Jay.L en el segundo lugar, hasta revelar a David como el ganador de esta octava edición.

PUBLICIDAD

Con esta victoria, David se suma a la historia de Objetivo Fama, una plataforma que continúa apostando por el desarrollo de nuevos talentos y la creación de oportunidades para la música puertorriqueña.

La producción ya había anunciado el regreso de Objetivo Fama el próximo año, así como una gira por distintos pueblos de Puerto Rico, cuyos detalles se compartirán próximamente.

Además, el concierto de esta edición se celebrará el sábado, 16 de enero de 2027, en el Centro de Bellas Artes de Santurce, con la participación de los talentos que formaron parte de la competencia.

La gran final se transmitió en directo por Telemundo Puerto Rico y el canal de YouTube de la producción, llevando la emoción de esta noche a los hogares dentro y fuera de Puerto Rico.