El reconocido artista puertorriqueño Ozuna protagonizó una de las sorpresas como invitado en el espectáculo de “Little Miss Drama Tour” de Cardi B la noche del martes en el Amerant Bank Arena, en Florida. El intérprete asomó para cantar a dúo el éxito global “Taki Taki”.

La famosa rapera anunció con entusiasmo su llegada, invitando a la audiencia a recibirlo “con un aplauso para el único e inigualable Ozuna”, expresa el comunicado de prensa. El reguetonero ascendió al escenario desde una plataforma, marcando el inicio de uno de los momentos más memorables del espectáculo y provocando la euforia del público.

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Ambos artistas interpretaron “Taki Taki”, tema de DJ Snake en el que comparten créditos junto con Selena Gomez. Durante el encuentro, “quedó en evidencia su conexión cultural, ya que ambos comparten raíces dominicanas por línea paterna”, prosigue la nota de prensa.

Durante el momento, que mantuvo a la audiencia encendida, Cardi B celebró su herencia latina y, al cierre, exclamó “Puerto Rico in the building”, en referencia a su invitado especial Ozuna, reforzando el orgullo y la representación hispana sobre el escenario, agrega el escrito.

La aparición de Ozuna reafirma su impacto global y su peso como una de las figuras más influyentes de la música urbana latina.

“Taki Taki” acumula miles de millones de reproducciones a nivel mundial y el video oficial supera los 2,000 millones de vistas en YouTube. Además, logró entrar al Top 20 del Billboard Hot 100 y figurar en los primeros lugares de múltiples listados internacionales.

Ozuna y Cardi B ya habían unido fuerzas anteriormente en “La Modelo”, una exitosa colaboración que suma cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales.