El intérprete puertorriqueño Pink Pablo presenta su sencillo “Oh Oh”, que marca el segundo lanzamiento de su nueva etapa artística. El tema se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Escrita y producida por el propio Pink Pablo, “Oh Oh” es “una fusión de trap y alternativo que incorpora texturas eclécticas, tropicales y electrónicas”, expone el comunicado de prensa. La narrativa sensual se convierte en el eje narrativo de su sentir.

La propuesta sonora de “Oh Oh” presenta “diversas referencias culturales: desde guiños a la música clásica, hasta la actitud irreverente del rock, lo que se ancla en la identidad boricua, con versos cargados de expresiones coloquiales y escenas cotidianas de Puerto Rico, que van desde las olas de Rincón hasta el ya familiar apagón.

PUBLICIDAD

La pieza audiovisual, dirigida por el puertorriqueño Qruz, se desarrolla entre momentos de la mañana mientras, entre confesiones, prepara el desayuno para su amante, interpretada por la modelo Mariana Padró.

“Oh Oh” le sigue a “te lo dije”, el primer sencillo de esta nueva era creativa, que llega tras el lanzamiento de su segundo EP, “All I Dream”. “Este proyecto representó un despertar musical y una catarsis emocional para el artista, y fue incluido por la edición estadounidense de Rolling Stone en su lista de Los 50 mejores álbumes latinos y de habla hispana de 2025”, revela la comunicación escrita.

Pink Pablo presentará “Oh Oh”, “Te lo dije” y otros éxitos de su repertorio el próximo 30 de enero en el Antiguo Arsenal de La Marina, en San Juan, Puerto Rico, en su concierto producido por Move Concerts y Noah Assad Presents.