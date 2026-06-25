La intérprete y compositora Samara presenta Cuando Todo Acaba, un nuevo EP que explora las emociones que surgen cuando una historia llega a su fin. A través de siete canciones, la intérprete construye una narrativa íntima que transita por la incertidumbre, la nostalgia, la vulnerabilidad y la aceptación, convirtiendo experiencias personales en una propuesta musical honesta y profundamente humana.

Con una fusión de Pop Latino y Pop Rock, Cuando Todo Acaba encuentra a Samara en una de sus etapas más auténticas como artista, menciona el comunicado de prensa. Cada canción funciona como un capítulo dentro de una misma historia, permitiendo al oyente acompañarla en un recorrido emocional que refleja las distintas formas en las que las personas enfrentan la pérdida, el cambio y el crecimiento personal. El proyecto fue desarrollado entre Miami y Puerto Rico junto a los productores Yoel Vivas “Yoelkeys”, Carlos J. Cruz y Livan Mesa.

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El focus track del lanzamiento es “Descontrolados”, una canción que captura la intensidad de las emociones cuando la razón deja de tener el control. Con una interpretación cargada de sensibilidad y una producción que complementa la fuerza de su mensaje, el sencillo se convierte en una de las piezas centrales del EP, representando la lucha interna entre aferrarse a lo vivido y aceptar una nueva realidad, agrega la nota de prensa.

El video musical oficial de “Descontrolados” refleja su esencia artística y ofrece una mirada cercana a su evolución como recording artist.

Escrito por la propia Samara, quien participa como autora principal de las composiciones del EP, Cuando Todo Acaba reafirma su compromiso con la creación de música basada en experiencias reales y emociones universales.

Con este lanzamiento, Samara abre una nueva etapa creativa y comparte una colección de canciones que invitan a encontrar significado incluso en los finales, demostrando que cuando todo acaba, también puede comenzar algo nuevo.