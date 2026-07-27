La cantautora de música sacra Zelina Rivera presentó su nuevo sencillo “Tus Ojos”, inspirado “en el amor incondicional y en la belleza con la que fuimos diseñados” y “con el que busca recordar a cada oyente su verdadero valor e identidad en Dios”, menciona el comunicado de prensa.

La canción, disponible en las plataformas digitales, surgió “como un refugio espiritual en medio de una sociedad que constantemente hace dudar del valor personal. A través de una lírica con propósito, Zelina invita a la audiencia a alejarse de las exigencias del mundo y a mirar su vida a través de la mirada del Creador”, detalla la nota de prensa.

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La intérprete manifestó cuán complacida se siente con el resultado. “‘Tus Ojos’ es una canción que nace para recordarnos cómo Dios realmente nos ve: perfectamente creados a Su imagen y semejanza. En un mundo que constantemente nos hace dudar de nuestro valor, esta canción nos invita a mirar nuestra identidad a través de los ojos del Padre y descubrir la belleza que Él puso en cada uno de nosotros desde el principio. Espero que esta canción toque tu corazón tanto como ha tocado el mío”.

El video musical del tema está disponible en su canal de YouTube y plasma visualmente la esencia del tema. El clip visual cuenta con la participación especial de su hija, Zelestia, y presenta una narrativa que busca ilustrar “nuestra pureza en la niñez y cómo, a medida que vamos creciendo y enfrentando la vida, no podemos olvidar la importancia de vernos exactamente como Dios nos ve”, agrega el escrito.

Con este tema, Zelina afianza su interés en continuar desarrollando una propuesta musical que conecte “especialmente con jóvenes y nuevas generaciones, utilizando su música como una herramienta para acercarlos a la Palabra y motivarlos a fortalecer su relación con Dios de una manera genuina”,concluye.