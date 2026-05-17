La cultura de la cancelación está a la orden del día y, esta vez, Arcángel es la más reciente víctima de este fenómeno social y digital, tras defender la colonización durante su concierto en el Movistar Arena de Madrid, como parte de su gira “La 8va Maravilla World Tour 20 Aniversario”.

El artista de origen dominicano y criado en Puerto Rico defendió a España frente a las críticas por la conquista de América y rechazó que el país europeo deba pedir disculpas, además de asegurar que “éramos indios” antes del descubrimiento de Cristobal Colón.

“Yo sé que ustedes dicen latinos, pero para mí nosotros no somos latinos, nosotros somos hispanoamericanos. Los verdaderos latinos son los españoles, los franceses y los portugueses”, afirmó provocando los aplausos de los presentes.

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“Orgulloso de todas mis creencias, orgulloso del idioma que cargo, orgulloso de la madre patria que fue y nos dio luz. Porque nosotros éramos indios. Llegaron esta gente y nos pusieron a hablar y nos pusieron a creer y nos pusieron a valer”, añadió.

“Los cabrones que se pasan diciendo por ahí que España le debe una disculpa a América. Cabrón, ¿y esa estupidez, cabrón? ¿En qué mundo tú vives, hijo de puta?”, aseveró.

“Ah, que se robaron el oro, que esto. Cabrón, ¿y las calles, y las escuelas, y las iglesias que construyeron pa’ que tú fueras educado hoy en día? ¿De dónde salió, hijo de puta?”, dijo.

Las declaraciones del cantante urbano generó una ola de ataques por parte de usuarios que lo catalogaron de “ignorante”. Entre las reacciones, también se encuentra el mensaje que compartió Rauw Alejandro en su cuenta de X.

El intercambio cultural entre pueblos pudo haberse construido sin sangre, sin esclavitud y sin borrar identidades ni creencias. Pero así no fue, y eso no se olvida. — RAÚL (@rauwalejandro) May 14, 2026

“El intercambio cultural entre pueblos pudo haberse construido sin sangre, sin esclavitud y sin borrar identidades ni creencias. Pero así no fue, y eso no se olvida”, escribió Rauw.

Esto, ocurrió días después de que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se refiriera a México como un “narcoestado” y se le negara la entrada a los Premios Platino, celebrados el pasado fin de semana en la Riviera Maya (Cancún).