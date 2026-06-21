El periodista Carlos Tolentino está de celebración con la adquisición de su primera casa. El también meteorólogo, quien compartió la noticia en las redes sociales, adelantó los planes de remodelar el espacio para convertirlo en el hogar que sueña. También, aprovechó para hablar sobre los desafíos actuales de adquirir una propiedad inmueble, realidad que enfrentan muchos que anhelan comprar.

“Esta puerta se va. Esta pared se va a tumbar”, inicia el video que compartió en sus redes sociales, en el que hace un recorrido del espacio y relata lo que le gusta, y aquello que está considerando transformar. “Finalmente llegó ese momento que pensé que tardaría muchísimo más tiempo: compré mi primera casa. Pero como pueden ver, no es nueva. Es viejita y tengo que hacerle varios arreglos, bueno… bastantes arreglos”, expuso sobre el lugar el talento de “En la mañana” (TeleOnce).

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Si bien entre pasillos, habitaciones y el patio exterior manifestó lo complacido que se siente con la propiedad, aprovechó la oportunidad para enfocarse en el lado positivo del proyecto.

“Pensé que me tomaría más tiempo, pero finalmente compré mi primera casa”, afirmó en el mensaje escrito que acompaña la publicación. “No es una casa nueva. No tiene un estilo moderno, tampoco es la casa perfecta, pero será mi hogar y mi proyecto de vida”, agregó.

“Después de años buscando, entendí algo: esperar por la casa “de tus sueños” no siempre es la mejor opción. A veces hay que ver más allá de lo que tenemos de frente y encontrar un potencial. Cuando fui al “open house” a ver esta casa, no vi lo que era, sino lo que puede llegar a ser. Y gracias a Dios, aquí estoy”, prosiguió dentro de su confesión.

“Así que comienza una nueva aventura: remodelaciones, decisiones difíciles, presupuestos que probablemente se van a salir de control y muchos proyectos que voy a compartir con ustedes. Estoy listo para convertir esta casa en mi hogar”, expuso dentro de la emoción por su logro.

En los años recientes se habla con frecuencia sobre los retos para comprar una propiedad debido a factores como la escasez de inventario, el alza marcada en los precios y ciertos requisitos de las instituciones bancarias.