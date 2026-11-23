El arecibeño Rafael Pagán se convirtió este lunes en Man of the Year 2026, concurso celebrado en Bali, Indonesia. Se trata de la primera vez que un puertorriqueño gana este título en la historia del certamen, asevera el comunicado de prensa.

El representante de Tailandia fue elegido primer finalista; en segundo lugar, el de Nigeria; Filipinas, el tercero, y Canadá completó el cuadro de los cinco finalistas.

Pagán, quien se perfiló como uno de los favoritos desde la competencia preliminar, ganó el premio Mindful a la mejor entrevista. El portal especializado en certámenes de belleza Missosology lo eligió como su favorito para el cetro. “Su traje típico, diseñado por Raymond Rodríguez, fue un homenaje a la herencia taína de Puerto Rico, con una pieza de macramé que combinó cordones anaranjados, largos flecos y detalles dorados”, agrega la nota de prensa.

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El también modelo “trabaja como psicólogo escolar y es el creador de “Forjando Valores”, proyecto con el que apoya el desarrollo social de la juventud boricua”, prosigue la comunicación escrita.

Para la Organización Mister Beauty International Puerto Rico, este triunfo representa el resultado del esfuerzo y compromiso que tienen con exponer internacionalmente el talento y la belleza masculina puertorriqueña.

Las inscripciones de 2027 para el concurso local están abiertas. Los interesados participar de este certamen deben tener entre 18 y 40 años. Pueden enviar un mensaje por las redes sociales de MR. BIPR o escribir a misterbeautyintpr@gmail.com.