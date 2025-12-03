Con decoración, juegos, música y otros elementos de Navidad, está de vuelta la experiencia inmersiva “Dance Party Navideño” de Atención Atención en San Patricio Plaza, inspirada en el público infantil.

La experiencia multisensorial “está diseñada para estimular el desarrollo cognitivo, emocional y motor a través del arte del movimiento y la música. Los niños aprenderán como es una típica navidad en la isla”, explica el comunicado de prensa. “Este espacio de movimiento libre y exploración estimula el cuerpo, la mente y las emociones de los más pequeños. Al mismo tiempo, ayuda a que los niños aprendan mientras se divierten. Y lo más importante, fomenta la unión familiar”, agrega el escrito.

El “Dance Party Navideño” estará abierto hasta 11 de enero de 2026, con horario de lunes a domingo de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. El recorrido es de una hora y tiene un costo de $15.

“Estamos muy entusiasmados de regresar con esta experiencia inmersiva a celebrar la Navidad con nuestros pequeños y sus familias. Reforzar el aprendizaje a través del entretenimiento es lo que buscamos, siempre tomando en cuenta las necesidades individuales de cada niño, tanto típicos como atípicos. Toda la familia lo va a disfrutar en unión que es lo más importante”, expresó Víctor Rivera, productor y director de Atención Atención.

Boletos disponibles a través de Ticketera.