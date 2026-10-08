La nueva edición de Noche de Conciertos en Carolina rendirá tributo a la música de Lalo Rodríguez en una velada para compartir en familia y entre amigos. Música en vivo, gastronomía local y el talento de artesanos formarán parte del encuentro que será este sábado, 10 de octubre, desde las 6:00 p. m., en el Centro de Servicios Municipales de Isla Verde.

El tributo a la música de Lalo Rodríguez estará a cargo de la Orquesta de Conciertos de Carolina, con las voces invitadas de Willito Otero y Jorge Yadiel. Será una oportunidad para celebrar el legado de un intérprete cuya música sigue reuniendo generaciones de amantes de la salsa, destaca el comunicado de prensa.

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“Invitamos a nuestra gente de Carolina y a los salseros de todo Puerto Rico a disfrutar de la música que nos identifica y nos une. Queremos que vengan en familia, que inviten a sus amigos y que hagan de esta noche un recuerdo especial. Celebrar el legado de Lalo Rodríguez, abrirles espacio a grandes voces de nuestra música y respaldar a nuestros artesanos es también celebrar lo mejor de nuestra cultura”, expresó el alcalde José Carlos Aponte mediante declaraciones escritas.

La Orquesta de Conciertos de Carolina, dirigida por el maestro Frankie Suárez y compuesta por 38 destacados músicos y cantantes, ha montado un espectáculo de primera con las canciones más emblemáticas de Lalo Rodríguez. Willito Otero, cantante y compositor que combina la tradición de la improvisación con la fuerza del soneo, se unirá al homenaje. También, Jorge Yadiel, cantante y músico puertorriqueño que combina el sentimiento de la salsa romántica con música para el bailador.

El gran cierre estará a cargo de Maelo Ruiz y su orquesta, quien cuenta con más de 40 años de trayectoria artística. El intérprete, con éxitos como “No te quites la ropa” y “Te va a doler” nició su carrera como vocalista de Pedro Conga y su Orquesta Internacional y ha conquistado al público latinoamericano con su estilo romántico.

Además del espectáculo musical, habrá kioscos con gastronomía local, artesanos y el mercado guayabas con su variedad de productos del país.

Para facilitar la llegada, habrá estacionamiento y servicio de transportación desde el Balneario de Carolina a través del SITRAC. El evento contará con personal de seguridad durante la actividad, afirma la nota de prensa.