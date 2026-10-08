El cantautor ítalo-argentino Piero, conocido por su himno “Mi viejo”, murió este miércoles luego de ser ingresado a un hospital en Argentina en estado de gravedad, confirmó su familia. Tenía 81 años.

Nacido bajo el nombre de Piero Antonio Franco De Benedictis en Gallipoli, Italia, el artista se radicó en Argentina desde su infancia y posteriormente obtuvo la ciudadanía colombiana.

A lo largo de su carrera, Piero se consolidó como una de las voces más representativas de la nueva trova, la canción de protesta y el rock social en toda Latinoamérica.

Una de sus composiciones más emblemáticas fue el número conocido popularmente por su verso “Viejo, mi querido viejo”, lanzada en 1969. La canción se convirtió en un símbolo universal dedicado a la figura paterna y en un himno indiscutible en el continente americano.

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Entre su extenso repertorio también destacan temas como “Si vos te vas”, “De vez en cuando viene bien dormir”, “Para el pueblo lo que es del pueblo”, “Coplas de mi país”, “Pedro Nadie”, “Soy pan, soy paz, soy más”, “Que se vayan ellos”, “Llegando llegaste” y “Los americanos”. Sus canciones se caracterizaron por un marcado compromiso social, corte político y el retrato constante de las realidades de América Latina, posicionándolo como un exponente clave de la Nueva Canción Latinoamericana.

El cantautor fue reconocido en el año 2016 con el Premio Latin Grammy a la Excelencia Musical, galardón que compartió en vida junto a su distinción como Embajador de la Paz en Colombia, país con el que mantuvo un estrecho vínculo afectivo.

Desde su debut discográfico en 1969 con el álbum “Piero”, pasando por su icónico repertorio infantil “Sinfonía inconclusa en la mar” (1973), hasta su última producción original “América” (2016), su obra permaneció como un referente indiscutible de la música latinoamericana.