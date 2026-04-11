Puerto Rico reafirmará su posicionamiento como epicentro global de la salsa este verano con el lanzamiento de Destino Salsa 2026, una innovadora plataforma cultural y turística que conmemora la trigésima edición del Congreso Mundial de Salsa bajo el concepto “30 Años, 30 Noches, 30 Historias”.

En un comunicado de prensa, el Congreso Mundial de la Salsa destacó que Destino Salsa 2026 se llevará a cabo del 1 de julio al 1 de agosto, integrando una programación continua de 30 días consecutivos en múltiples localidades estratégicas alrededor de la Isla.

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El Congreso activará de manera simultánea importantes espacios culturales, turísticos y de entretenimiento, integrando desde “venues” icónicos hasta fiestas patronales y experiencias urbanas, con música en vivo, baile, gastronomía, folclor y eventos especiales que aspiran llevar el conocido género musical a todos los rincones de la nación caribeña.

Entre las principales atracciones de este evento, se destaca la Galería Mundial de la Salsa, una experiencia museográfica sin precedentes que debutará en Plaza Las Américas, y se extenderá a través de una red de espacios expositivos alrededor de la Isla. Esta iniciativa reunirá piezas icónicas de alrededor de 25 leyendas de la salsa, ofreciendo al público un recorrido inmersivo por la historia del género y proyectando una asistencia masiva durante toda la temporada.

La plataforma culminará con la histórica edición número 30 del Congreso Mundial de Salsa, a celebrarse los días; jueves 30 de julio, viernes 31 de julio y sábado 1 de agosto de 2026 en el Fairmont El San Juan Hotel & Casino, reuniendo a bailarines de élite, instructores de renombre internacional y miles de fanáticos de la salsa en un evento de calibre global.

Si quieres conocer sobre los eventos diarios de “Destino Salsa 2026″, Primera Hora te los comparte en la siguiente lista:

Miércoles, 1 de julio

● Salsa Pride (LGBTQI+) en Azure Lounge del San Juan Marriott Resort

● Miércoles de Salsa en El Boricua en Río Piedras

Jueves, 2 de julio

● Música Museo & Tapas (Folklore) en Calle Loíza

● Los Almendros en Guaynabo

● Fiestas Patronales de Toa Baja

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Viernes, 3 de julio

● “The Lobby” en Fairmont El San Juan Hotel

● Azure Lounge —SJ Marriott

● Fiestas Patronales de Toa Baja

Sábado, 4 de julio

● “The Lobby” en Fairmont El San Juan Hotel

● Azure Lounge del San Juan Marriott Resort

● Fiestas Patronales de Toa Baja

Domingo, 5 de julio

● La Placita de Santurce

● “Shingalin” en La Factoría en Viejo San Juan

● Fiestas Patronales de Toa Baja

Lunes, 6 de julio

● “Shingalin” en La Factoría en Viejo San Juan

● Big Band Mondays en Metropol Restaurant de Hato Rey

● Terraza Bonanza (Folklore) en Santurce

● Lunes de Plena en El Boricua en Río Piedras

Martes, 7 de julio

● Salsa Tuesday en Eco’s Sports Park

● Restaurante El Rincón Colombiano en Hato Rey

Miércoles, 8 de julio

● Salsa Pride en Azure Lounge del San Juan Marriott Resort

● Miércoles de Salsa en El Boricua en Río Piedras

Jueves, 9 de julio

● Música Museo & Tapas (Folklore)

● Los Almendros Guaynabo

Viernes, 10 de julio

● “The Lobby” en Fairmont El San Juan Hotel

● Azure Lounge en San Juan Marriott Resort

● Fiestas de la Avenida Boulevard en Levittown, Toa Baja

Sábado, 11 de julio

● “The Lobby” en Fairmont El San Juan Hotel

● Azure Lounge en San Juan Marriott Resort

● Fiestas de la Avenida Boulevard en Levittown, Toa Baja

Domingo, 12 de julio

● La Placita de Santurce

● Fiestas de la Avenida Boulevard en Levittown, Toa Baja

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● “Shingalin” en La Factoría, Viejo San Juan

Lunes, 13 de julio

● “Shingalin” en La Factoría en Viejo San Juan

● Big Band Mondays en Metropol Restaurant de Hato Rey

● Terraza Bonanza (Folklore) en Santurce

Martes, 14 de julio

● Salsa Tuesday en Eco’s Sports Park

● Restaurante El Rincón Colombiano en Hato Rey

Miércoles, 15 de julio

● Salsa Pride en Azure Lounge del San Juan Marriott Resort

● Miércoles de Salsa en El Boricua en Río Piedras

Jueves, 16 de julio

● Música Museo & Tapas (Folklore) en Calle Loíza

● Los Almendros en Guaynabo

Viernes, 17 de julio

● “The Lobby” en Fairmont El San Juan Hotel

● Azure Lounge en San Juan Marriott Resort

● Fiestas Patronales de Cataño

Sábado, 18 de julio

● “The Lobby” en Fairmont El San Juan Hotel

● Azure Lounge en San Juan Marriott Resort

● Fiestas Patronales de Cataño

Domingo, 19 de julio

● La Placita de Santurce

● “Shingalin” en La Factoría en Viejo San Juan

● Rumbón de Hatillo

● Fiestas Patronales de Cataño

● Independencia de Colombia en El Rincón Colombiano en Hato Rey

Lunes, 20 de julio

● “Shingalin” en La Factoría en Viejo San Juan

● Big Band Mondays en Metropol Restaurent de Hato Rey

● Terraza Bonanza (Folklore) — Santurce

Martes, 21 de julio

● Salsa Tuesday en Eco’s Sports Park

● Restaurante El Rincón Colombiano en Hato Rey

Miércoles, 22 de julio

● Salsa Pride en Azure Lounge del San Juan Marriott Resort

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● Miércoles de Salsa en El Boricua en Río Piedras

Jueves, 23 de julio

● Música Museo & Tapas (Folklore) en Calle Loíza

● Los Almendros en Guaynabo

Viernes, 24 de julio

● Salsa & Arte en Casa Escuté en Carolina

● “The Lobby” en Fairmont El San Juan Hotel

● Azure Lounge en San Juan Marriott Resort

● Fiestas Patronales de Loíza

Sábado, 25 de julio

● “The Lobby” en Fairmont El San Juan Hotel

● Azure Lounge en San Juan Marriott Resort

● Fiestas Patronales de Loíza

Domingo, 26 de julio

● La Placita de Santurce

● “Shingalin” en La Factoría en Viejo San Juan

● La Salsa del Caribe en Plaza del Caribe

● Fiestas Patronales de Loíza

Lunes, 27 de julio

● “Shingalin” en La Factoría en Viejo San Juan

● Big Band Mondays en Metropol Restaurant de Hato Rey

● Terraza Bonanza (Folklore) en Santurce

Martes, 28 de julio

● Salsa Tuesday en Eco’s Sports Park

● Restaurante El Rincón Colombiano en Hato Rey

Miércoles, 29 de julio

● Salsa Pride en Azure Lounge en San Juan Marriott Resort

● Miércoles de Salsa — El Boricua, Río Piedras

Jueves, 30 de julio

● Congreso Mundial de Salsa en Fairmont El San Juan Hotel & Casino

Viernes, 31 de julio

● Congreso Mundial de Salsa en Fairmont El San Juan Hotel & Casino

Sábado, 1 de agosto

● Gran Cierre del Congreso Mundial de Salsa 2026 en Fairmont El San Juan Hotel & Casino