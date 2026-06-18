En el corazón de Piñones, territorio de memoria viva y resistencia afrodescendiente, el Corredor Afro anuncia la reapertura de la exposición “Honrando Nuestras Aguas Sagradas”, una muestra colectiva que reúne a 28 artistas en un poderoso acto de memoria, espiritualidad, creación y reimaginación.

El evento, libre de costo, tendrá su apertura este viernes, 19 de junio, a las 7:00 p.m. en conmemoración de Juneteenth. El encuentro será en Casa Afro, en el Corredor Afro, Piñones. La música estará a cargo de Bomba Yemayá y The Legendary MiC.

La reapertura de “Honrando Nuestras Aguas Sagradas” se realiza en la semana de Juneteenth, día que conmemora la liberación de las personas esclavizadas en los Estados Unidos de América y que, en el contexto de esta exposición, amplifica el llamado a reconocer las memorias, luchas, espiritualidades y conocimientos de los pueblos afrodescendientes.

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La exposición abrió originalmente al público el 20 de marzo de 2026 y cerró temporeramente debido a arreglos necesarios en la infraestructura de la Casa Afro. Tras estos trabajos, la muestra reabre al público como parte de la programación cultural del Corredor Afro en Piñones y permanecerá abierta hasta el 8 de agosto de 2026.

La Casa Afro del Corredor Afro de Piñones está localizada a cinco minutos de Isla Verde. Su horario regular es martes, jueves, viernes y sábado, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Inspirada en la premisa “We were born on the water. We come from the people who refused to die” —de Nikole Hannah-Jones y Renée Watson— la exposición propone una lectura afrocentrada de las aguas como archivo vivo de la historia, espacio de tránsito y portal de renacimiento, detalla el comunicado de prensa. Desde los ríos de África hasta las costas del Caribe, las aguas emergen como testigos de travesías forzadas, pero también como territorios de resistencia, sanación y continuidad ancestral.

La muestra surge como continuación del encuentro interdisciplinario Honoring Sacred Waters: Gathering African Wisdom, Creativity and Power Fête, celebrado en Santa Cruz, Islas Vírgenes, y se articula en diálogo con las exhibiciones hermanas presentadas en ORI Micro Galería Afro en Santurce. En esta nueva iteración en la Casa Afro del Corredor Afro, la exposición expande su alcance territorial y simbólico, convocando múltiples lenguajes visuales para honrar mares, ríos, manglares, lagunas y humedales como rutas históricas de supervivencia, espiritualidad y liberación.

Desde las cosmovisiones afrocentradas, el agua es entendida como entidad sagrada, vinculada tanto al nacimiento como a la transición espiritual. En este contexto, figuras como Yemayá, Oshún, Oyá y Mami Wata encarnan la relación profunda entre agua, cuerpo, territorio y memoria, reafirmando prácticas vivas que han resistido la colonialidad, la censura espiritual y el borrado histórico.

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A través de una perspectiva crítica de descolonización y des-europeización del conocimiento, Honrando Nuestras Aguas Sagradas propone un espacio para reconfigurar las narrativas históricas desde las epistemologías negras y afrodescendientes, reconociendo el papel central de la espiritualidad, el arte y la cultura en la supervivencia colectiva.

“En el agua habitan las memorias de lo que se perdió, lo que resiste y lo que aún se está por imaginar; es un territorio donde las comunidades negras sostienen su continuidad y su derecho a existir. Honrando Nuestras Aguas Sagradas reúne estas experiencias desde los lenguajes visuales de veintiocho artistas para activar un espacio de memoria, espiritualidad y resistencia colectiva”, expresó mediante la nota de prensa Glorisabel Santos Santos, curadora.

“En la muestra Honrando Nuestras Aguas Sagradas, sacamos de la sombra las manifestaciones de fe y las prácticas espirituales condenadas a la desaparición a manos del colonizador. Rendimos honor a la ancestralidad que, como manifestación del eterno ciclo de la vida —sostenido por las aguas que nos transportan de la materia al espíritu—, es guía, sabiduría y la fuerza que nos sostiene en la lucha por la dignificación de los cuerpos racializados, nuestros conocimientos y nuestras tradiciones”, mencionó Ahisamar Antonia Rosario Romero, curadora.

Ruth Noelia Figueroa Couvertier, coordinadora y cocuradora, afirmó: “A lo largo del tiempo, se nos ha negado nuestra sapiencia sobre los cuerpos de agua, así como nuestro entendimiento de cómo navegarlos, explorarlos y utilizarlos para nuestro bienestar colectivo, negando así parte de nuestra historia y las aportaciones científicas y espirituales que hemos hecho las personas del continente africano y quienes descendemos de ellas en todo lo relacionado con los cuerpos de agua. La exhibición Nuestras Aguas Sagradas busca reivindicar histórica, cultural y tradicionalmente, y exponer que ese conocimiento siempre ha existido y aún está presente en nosotres, quienes descendemos de las personas traídas a este continente, secuestradas y esclavizadas por las mismas entidades que hoy quieren negarnos nuestra existencia y arrebatarnos nuestra identidad, honrando a través del arte ese saber que hemos sostenido por siglos. Esta muestra es una afirmación de la inteligencia, la capacidad y la sensibilidad de nuestra gente, en un contexto en el que constantemente se nos niega el derecho a ser, a recordar quiénes fuimos más allá del reduccionismo histórico y la esclavización y a manifestar la sabiduría heredada de aquellas ancestras que, en algún momento, utilizaron el agua como vía de liberación”.

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Sobre Corredor Afro

El Corredor Afro es una iniciativa cultural y comunitaria dedicada a la preservación, visibilización y activación del patrimonio afrodescendiente en Puerto Rico. A través de proyectos artísticos, educativos y de memoria histórica, el Corredor Afro articula espacios como Casa Afro y ORI Micro Galería Afro para fomentar el reconocimiento de las contribuciones culturales, espirituales y sociales de las comunidades afrodescendientes.

Su trabajo promueve la justicia racial, la investigación crítica y la creación de narrativas que afirman la dignidad, la resistencia y el futuro de los pueblos negros en Puerto Rico y la diáspora.