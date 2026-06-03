En busca de impulsar la educación y la participación pública en ciencia y tecnología, el Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico y la organización Ciencia Puerto Rico (CienciaPR) anunciaron este miércoles el lanzamiento oficial de la Red de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología de Puerto Rico (ReCiTe PR).

Las organizaciones cofundadoras describieron la nueva entidad como “una plataforma colaborativa que busca viabilizar y promover los recursos, programas y eventos de los museos y centros de ciencia y tecnología, facilitar alianzas estratégicas, fortalecer capacidades, el intercambio de buenas prácticas e impulsar el turismo científico y cultural a través del acceso equitativo a experiencias de aprendizaje en ciencia y tecnología para personas de todas las edades en Puerto Rico”.

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“Puerto Rico cuenta con instituciones extraordinarias que inspiran curiosidad y convierten la ciencia en una experiencia accesible y relevante para nuestras comunidades. Con ReCiTe PR estamos creando una estructura colectiva para amplificar ese impacto, aprender unas organizaciones de otras y asegurar que más personas puedan verse reflejadas en la ciencia y la innovación”, expresó Greetchen Díaz, directora ejecutiva de CienciaPR.

Mientrs, Lucy Crespo, principal oficial ejecutiva del Fideicomiso, destacó la importancia de fortalecer este ecosistema, resaltando que “los museos y centros de ciencia son motores de inspiración, descubrimiento y desarrollo económico basado en conocimiento”.

“Nos honra apoyar una red que impulsará la colaboración entre instituciones y expandirá el acceso de nuestras comunidades a experiencias educativas transformadoras en STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés)”, afirmó Crespo.

Durante el lanzamiento oficial también participaron representantes de las organizaciones cofundadoras Para la Naturaleza, EcoExploratorio: Museo de Ciencias de Puerto Rico, Centro Criollo de Ciencia y Tecnología del Caribe (C3Tec), Parque de las Ciencias by Toro Verde, Museo de Historia Natural de Puerto Rico, Casa Pueblo de Adjuntas, el Museo de Zoología y el Herbario de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, Arecibo C3 y los laboratorios de los programas del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico.

Invitación para unirse a la Red

Como parte de la ceremonia, además, ReCiTe PR hizo un llamado a museos de ciencia, tecnología, naturaleza o historia natural, centros comunitarios con programas de base científica, parques ecoturísticos con componentes educativos, jardines botánicos y arboretos, centros de investigación con oferta educativa a estudiantes, así como al público general y programas móviles educativos de impacto comunitario a unirse a esta iniciativa colectiva.

Asimismo, empresas, fundaciones privadas y agencias o programas gubernamentales son invitados a ser miembros de apoyo de la Red. Las organizaciones interesadas pueden obtener más información en el portal https://www.cienciapr.org/recitepr.