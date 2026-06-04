Nota el editor: Esta historia forma parte de la serie Coge Calle por la Isla donde te presentamos los lugares turísticos en Puerto Rico que pocos conocen y que valen la pena ponerlos en calendario para visitarlos en algún momento.

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Es el municipio más grande de Puerto Rico, afamado por sus paisajes cársticos y sus amplios llanos.

Es una joya en el Llano Costanero del Norte y el valle aluvial del río Grande, cuyas aguas componen uno de los caudales principales del país. Su nombre honra al cacique indígena Aracibo.

Arecibo debería estar, casi obligatoriamente, incluido en la agenda como destino turístico para este verano.

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“Nuestra ciudad ofrece una combinación única de bellezas naturales, historia y atracciones para toda la familia”, invitó su alcalde, Carlos R. Ramírez Irizarry.

“Desde los tiempos del cacique Xamaica Arasibo, quien lideraba la región del río Abacoa antes de la llegada de los colonizadores, Arecibo ha sido tierra de gran relevancia histórica”, continuó al también recordar que, en 1702, Antonio de los Reyes Correa y un grupo de milicianos lograron frenar una invasión de la armada británica, lo que le otorgó el nombre de “La Villa del Capitán Correa”.

13 Fotos Entérate de la oferta turística de la Ciudad del Cetí.

Con una empanadilla de cetí en mano, estas son las paradas que no puedes dejar pasar:

Cueva Ventana

Cueva Ventana es una formación cárstica natural que guarda petroglifos precolombinos, estalactitas y estalagmitas.

Es la única cueva natural en Puerto Rico con una abertura de 700 pies de altura, ofreciendo una magnífica vista hacia el valle del río Grande.

Aventura Cueva Ventana reabrió sus puertas al público el 20 de mayo, luego de una pausa de varios años tras la pandemia. ( Francisco Quiñones Maldonado )

Aventura Cueva Ventana ofrece giras guiadas por el lugar, con expertos que describen la rica flora y fauna característica del área.

Auto Cine Santana

El histórico Auto Cine Santana, fundado en 1957, es el último de su clase que aún está en operación en Puerto Rico. Ya sea desde el automóvil o recostado en un colchón bajo las estrellas, la pantalla gigante, con las estrellas de la noche de telón de fondo, ofrece una cartelera variada.

El Auto Cine Santana ( JLCC )

Opera el lunes, miércoles y jueves a partir de las 8:00 p.m. Los fines de semana tiene tandas a las 7:30 p.m. y a las 9:30 p.m., mientras que los martes está cerrado. La entrada general es de $4.50.

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Faro Los Morrillos y parque acuático

El Faro Los Morrillos, construido en un estilo neoclásico por el gobierno español en 1898, alberga en sus predios un parque temático cultural que recrea la época cuando los piratas vagaban por la costa norte de la isla.

En el parque hay tres barcos que replican los utilizados por los españoles para llegar y conquistar a las Américas. También hay un pueblo indígena recreado, un museo, acuario y un pequeño parque acuático.

El Faro Los Morrillos ( Ramon "Tonito" Zayas )

Dentro del faro, se pueden observar artefactos marinos originales y una vista hacia el Océano Atlántico.

Para coordinar una visita, se debe consultar la página web del Faro Los Morrillos.

Casa Ulanga

Hospital, cárcel, tribunal y, ahora, centro cultural. La Casa Ulanga, en el casco urbano arecibeño, fue residencia del español Francisco Ulanga durante la época en la que el cólera abatió a la isla.

Casa Ulanga ( Suministrada )

En esa época, todavía muchos de nuestros ancestros vivían bajo la esclavitud.

Poza del Obispo

La Poza del Obispo es un imán para todo turista, tanto local como extranjero. Sus formaciones rocosas crean pequeñas charcas naturales ideales para nadar.

Previo a visitar esta playa, tenga precaución, ya que las condiciones para nadar pueden variar según el clima.

Poza del Obispo

Se debe consultar con el Servicio Nacional Meteorológico de San Juan (SNM) para confirmar que no se registren marejadas peligrosas en el mar.

Desafiar las advertencias estatales podría provocar la muerte.

Cueva del Indio

Los indígenas dejaron un patrimonio en las formaciones eolianitas bañadas por las olas del Océano Atlántico. La Cueva del Indio conserva esto.

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La Cueva del Indio enamora a todo aquel que la visita con sus enormes acantilados, entre ellos el icónico Puente Natural. Sus piedras son el lienzo para una de las demostraciones más extensas de arte rupestre.

Cueva del Indio ( Xavier García )

Aunque el lugar es atractivo, explorar la cueva podría ser peligroso y requiere una buena condición física. Se recomienda utilizar buen calzado y bajar con cautela. Además, es menester proteger el área y no interferir con los petroglifos.

“Este verano los esperamos en Arecibo, una ciudad de puertas abiertas para todos los visitantes”, recalcó Ramírez Irizarry.