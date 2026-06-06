GAMERGY, el fenómeno internacional en el entorno de los videojuegos y la cultura digital, hará su debut en tierra boricua desde el Centro de Convenciones Pedro Rosselló el próximo 29 y 30 de agosto.

De la mano de GGTech Entertainment y los organizadores de Puerto Rico Comic Con, la Isla se convertirá en el epicentro de un fin de semana repleto de diversión “geek” con dos días para reír, competir, descubrir y crear memorias con la gente que más quieres.

Durante todo el wikén, los visitantes disfrutarán de competencias para los más estrategas, invitados especiales del mundo del gaming como el actor y escritor David Hayter, la leyenda viviente del gaming y la inolvidable voz de Solid Snake, protagonista de la saga Metal Gear Solid.

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Además, Vivienne Medrano, la artista detrás de webseries animadas como Hazbin Hotel, Helluva Boss y el webcómic ZooPhobia compartirá el fin de semana de GAMERGY con todos sus seguidores.

Los amantes de The Dungeon Experience y los que quieran entrar en el juego por primera vez encontrarán clases para adentrarse en “tabletop RPGs” y “freeplay” todo el fin de semana.

Y como no podía faltar, GAMERGY contará con un concurso de cosplay para la comunidad en la que aficionados demostrarán una vez más sus habilidades recreando las imágenes de sus personajes favoritos.

Mucho gaming en GAMERGY

Si los juegos de lucha son tu debilidad en GAMERGY, podrás participar en el Mortal Kombat II Challenge, una competencia para todos los fanáticos donde podrán demostrar su habilidad en uno de los juegos de lucha más icónicos, brutales y longevos de la historia.

Los amantes del gaming también podrán participar en los clasificatorios y las competencias en el escenario principal y en los secundarios de juegos como Pokémon VGC, Rocket League, FIFA/FC, Call of Duty, Candy Crush, Just Dance, Delta Force o Marvel Rivals, entre otros. Además, los participantes se podrán hacer con una bolsa de premios de más de $20,000.

Para asistir a todas estas actividades y a las que se irán anunciando en los próximos días, puedes conseguir tus boletos exclusivamente en Ticketera, donde también podrás adquirir “Vouchers” de Autógrafos, Photo Ops y otras interacciones con los talentos como Vivienne Medrano y David Hayter.