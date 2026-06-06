Personas de todas las edades podrán disfrutar de un día lleno de juegos y sorpresas en la Gran Bicicletada Familiar de Hatillo, que se llevará a cabo mañana, domingo, 7 de junio.

La actividad, que forma parte de la agenda de aventura del verano 2026 de la también conocida como Capital de la Industria Lechera. comenzará a las 10:00 am, desde el Parque del Norte, ubicado en la carretera PR-119, informó el alcalde del pueblo, Carlos Román Román, en un comunicado de prensa.

“Llegó el verano y con ello el personal de la administración municipal inicia una agenda de actividades para que las personas disfruten de los encantos de nuestro pueblo mientras comparten en un ambiente sano y familiar. Una de estas actividades es la bicicletada que se llevará a cabo el domingo. Una actividad deportiva y recreativa diseñada para el público en general”, expresó el ejecutivo municipal, en declaraciones escritas.

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El recorrido en bicicleta, que será libre de costo, inicia desde el Parque del Norte de Hatillo hasta el parque de la urbanización Mar Azul, lo que asegura el alcalde que se trata de una ruta “que permite disfrutar los encantos de la costa de nuestro pueblo mientras conocen más sobre el centro urbano de Hatillo”.

Román Román adelantó que habrá juegos y sorpresas para las familias en el parque de Mar Azul.

El alcalde recordó es importante que los participantes lleven el equipo de seguridad necesario tales como casco, rodilleras, coderas y otros. Además dijo deben vestir ropa cómoda y zapatos deportivos cerrados. “La seguridad es primordial por lo cual es necesario que los participantes lleven el equipo y vestimenta apropiada. El personal de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y la Policía Municipal estarán presentes para garantizar que la actividad se realice en orden y con las medidas de seguridad correspondientes”.

“Esta es una oportunidad única para comenzar a disfrutar del verano”, exhortó el líder municipal, quien repasó la actividad es coordinada por el personal de la Oficina de Recreación y Deportes de su ayuntamiento.