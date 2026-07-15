Museo de Arte de Puerto Rico anuncia “Jueves de Museo: Edición de Verano”
El evento arranca desde mañana, 16 de julio, con acceso libre de costo durante cinco fechas especiales.
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El Museo de Arte de Puerto Rico (MAPR) arranca pronto su programación especial de verano “Jueves de Museo: Edición de Verano / Museum Thursdays: Summer Edition”, una iniciativa que permitirá al público acceder a sus galerías libre de costo durante cinco jueves seleccionados en julio y agosto.
Como parte de esta edición especial, el MAPR extenderá el horario de acceso libre de costo para brindar más oportunidades a residentes y visitantes de recorrer sus exhibiciones, explorar sus exposiciones y participar de recorridos guiados ofrecidos por docentes voluntarios del museo.
Durante estas fechas, el museo permanecerá abierto de 10:00 am a 8:00 pm.
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Las fechas del programa son el 16 de julio, 23 de julio, 30 de julio, 6 de agosto, y 13 de agosto.
Como parte de la programación especial, los visitantes podrán participar de recorridos guiados con docentes voluntarios a las 11:00 am y 2:00 pm, una oportunidad para conocer más sobre las obras y contenidos presentados en el museo.
También se ofrecerán recorridos en inglés en las siguientes fechas:
- Jueves, 16 de julio | 11:00 am
- Jueves, 30 de julio | 2:00 pm
- Jueves, 13 de agosto | 11:00 am
“Jueves de Museo: Edición de Verano” continúa su misión de ampliar el acceso al arte y fomentar encuentros significativos entre el público y sus exhibiciones durante la temporada de verano.
Para más información sobre programación y horarios, consulte las páginas Facebook e Instagram del Museo de Arte de Puerto Rico.