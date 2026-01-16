Son casi cinco décadas de enaltecer la tradición puertorriqueña y la fortaleza de nuestra gente.

Con esa visión de frente, el Club Altrusa del pueblo de San Sebastián se prepara para celebrar el domingo 48 años del Festival de la Novilla, un evento multitudinario dedicado a honrar en grande la historia, el folclor y la solidaridad del pueblo pepiniano que se inserta en el marco de sus fiestas patronales dedicadas a San Sebastián Mártir.

Wildanis Rivera, presidenta del comité organizador del festival, habló con Primera Hora sobre la actividad sociocultural que tendrá lugar en la carretera PR-111, desde el cruce de Saltos (intersección con la Carr. PR-445) hasta la entrada hacia el pueblo (intersección con Carr. PR-119), donde la gente podrá expresar su orgullo patrio y talentos artísticos a través de su conocida comparsa.

“Esto es un festín familiar, una actividad sociocultural y educativa, porque le damos la oportunidad a gente de nuestro pueblo y visitantes a expresarse donde el público los va a ver, la representación de lo que eran nuestras tradiciones de antaño, y donde las nuevas generaciones aprenderán de estas estampas, cómo era nuestro pasado, cómo vivían nuestros abuelos y bisabuelos”, apuntaló Rivera en entrevista telefónica, en la que resaltó que el público también gozará de música en vivo y comida típica, así como artesanos y actividades extracurriculares en la proclamada “Cuna de la Hamaca”.

“Esto será un día de pura fiesta en el pueblo”, acotó.

El festival ha registrado asistencias de entre 60,000 y 90,000 personas. ( Olimpo Ramos )

Orígenes del festival

Hoy día continuán activas 46 miembros de las Altrusas, organización internacional sin fines de lucro comprometida a recaudar fondos para servir al desarrollo social y promover la alfabetización de las comuidades. Éstas siguen honrando la tradición que inició en 1977 y se popularizó por los anuncios del pregonero don Pepé, quien iba a caballo por todos los barrios anunciando la fiesta.

“Cuando él pasaba por la plaza, que en ese entonces era la Plaza del Mercado y había otros comercios, la gente se iba detrás del pregonero con sus instrumentos de trabajo y así se hacía una procesión por la plaza”, contó la gestora cultural, adelantando que de ahí nació el desfile de las novillas y sus flores.

“Todo esto se hace con la intención de enriquecer el acervo cultural, pero también nos dimos cuenta que podíamos tener recaudos de fondos para nosotras hacer nuestros proyectos de servicio, los cuales se hacen todo el año, y todo desde nuestras camisetas, afiches y boletos. Lo que recaudamos es para devolvérselo al pueblo”, explicó Rivera.

Una de las iniciativas que han podido financiar con el dinero recaudado es la Beca Alba, que permite a mujeres del municipio aspirar por una carrera corta.

“Los donativos que nos han dado han permitido que nueves mujeres estén actualmente estudiando y que por los pasados 48 años ha permitido que un sinnúmero de familias haya tenido la oportunidad de ser profesionales a través de esta asistencia económica”, destacó la integrante de Altrusa, quien adelanta que estas becas forman parte de 13 proyectos para las comunidades.

Así que mientras ayuda con esos propósitos, el público tendrá la oportunidad de apreciar la vaquita toda producida con flores y sus pezuñas pintadas cuando desfilen por el pueblo. Igualmente, podrán apreciar las titinas, muñecas gigantes que honran a las campesinas que gozaban de las fiestas en el pasado con sus mejores ajuares, así como los niñitos de amarillo y colorado, que representan los chicos que jugaban en el desfile.

“Es tan significativo que ya van 48 años haciendo lo mismo de un festival que, al día de hoy, no ha tenido ningún tipo de situación ni problemas, 48 años donde tratamos de mantener la cultura viva y, sobretodo, le inyectamos economía al pueblo de San Sebastián, a los comercios locales, porque el pueblo se llena. Hemos registrado entre 60,000 a 90,000 persons en el municipio; la hotelería y los restaurantes se llenan. ¡Es muchísima emoción!“, sostuvo Rivera.