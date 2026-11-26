Con una apuesta por destacar la diversidad gastronómica pepiniana, la segunda edición del Festival Culinario Sabores de San Sebastián se llevará a cabo los días 5 y 6 de diciembre. El evento del Municipio de San Sebastián aspira a convertir el centro urbano en un punto de encuentro para residentes y visitantes.

La actividad será en la calle Luis Muñoz Rivera, al costado de la Plaza Pública Ángel G. Mislán Huertas, desde las 12:00 del mediodía hasta las 10:00 p.m. La programación incluirá una variada oferta gastronómica, música en vivo, demostraciones culinarias y exposición de artesanías y manualidades, asegura el comunicado de prensa.

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El evento busca dar mayor visibilidad a los restaurantes, establecimientos gastronómicos y emprendedores del municipio, a la vez que proyecta a San Sebastián como un destino de interés culinario y turístico en Puerto Rico, agrega la nota de prensa.

La experiencia culinaria contará con la participación de restaurantes y establecimientos gastronómicos como El Yugo 2, Brasas Bar & Rest., Pepperoni Restaurant, Garibaldi Mexican Food, El Balcón de Víctor, Bien Bueno Food Truck y Oliva Brava. También se unirán reconocidos exponentes de la gastronomía, entre ellos, el chef Rafael Marchece y el chef Carlos Rodríguez.

Los asistentes podrán disfrutar de distintas propuestas y estilos culinarios, desde sabores tradicionales hasta alternativas de cocina creativa, en una experiencia que resaltará la variedad, creatividad y riqueza de la gastronomía.

“Queremos que Puerto Rico conozca lo que se cocina en San Sebastián y el talento que tenemos en nuestro pueblo. Este festival representa una oportunidad para nuestros restaurantes, comerciantes, artesanos y emprendedores, pero también es una invitación a que las familias nos visiten, disfruten de nuestra gastronomía y descubran todo lo que tenemos para ofrecer”, expresó el alcalde Eladio “Layito” Cardona Quiles mediante declaraciones escritas.

La programación incluirá el espacio “Sabor en Acción”, que presentará demostraciones de cocina en vivo a cargo de los chefs Michael Vélez, Miraida Avilés y Rafael Grau, quienes compartirán con el público sus conocimientos, recetas y técnicas culinarias.

La oferta musical contará con presentaciones de Herminio de Jesús y Manolo Ramos, además de un encuentro de trovadores que celebrará la tradición de la música jíbara y el talento de los exponentes de la trova puertorriqueña. La programación combinará ritmos tradicionales y música local en un ambiente familiar que resaltará nuestras raíces culturales, agrega la nota de prensa.

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La celebración de Sabores de San Sebastián forma parte de los esfuerzos de la administración municipal para revitalizar el casco urbano y generar oportunidades para los pequeños y medianos comerciantes, expone el comunicado de prensa. “Cada actividad que llevamos al casco urbano responde a una visión de desarrollo. Queremos crear espacios donde nuestros comerciantes puedan crecer, nuestros emprendedores encuentren oportunidades y las familias tengan razones para visitar y disfrutar de San Sebastián. Aspiramos a que nuestro pueblo sea reconocido no solo por sus tradiciones y atractivos, sino también por la calidad y variedad de su gastronomía”, añadió el alcalde.

Para más información sobre el Festival Culinario Sabores de San Sebastián, puede visitar sus redes sociales.