El público tendrá la oportunidad de interactuar con las participantes de Miss Universe Puerto Rico 2026 durante la primera “Gala de reinas”, un evento que se llevará a cabo este sábado en el Bellas Artes de Caguas (BAC). El encuentro “unirá la belleza, moda y gastronomía, en una experiencia que permitirá al público compartir de cerca con las candidatas a Miss Universe Puerto Rico y despedir a la actual soberana, Zashely Alicea”, detalla el comunicado de prensa.

Los boletos para esta exclusiva velada están a la venta en Ticketera y la boletería de BAC.

Reconocidos diseñadores de la moda puertorriqueña, entre estos, Stella Nolasco, Marcos Carrazana y Carlos Alberto, presentarán sus diseños en la pasarela con las aspirantes al título nacional. La actividad comenzará a las 6:00 p.m., en la Sala de Convenciones Carmita Jiménez donde los asistentes serán recibidos con una copa de champán de bienvenida y la animación del maquillista y presentador, Bryan Villarini.

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Los diseños de Stella Nolasco serán lucidos por las representantes de Cidra, Trujillo Alto, San Juan y San Sebastián. Rinaldi, por su parte, exhibirá sus creaciones con las participantes de Adjuntas, Cataño y Gurabo. Marcos Carrazana se encargará del vestuario de Aguadilla, Corozal, Juana Díaz, Lajas y Toa Alta. Luis López presentará sus piezas con las candidatas de Aguas Buenas, Camuy, Fajardo y Orocovis.

Los diseños de Ángel Guzmán serán modelados por las reinas de Aibonito, Coamo, Manatí y Toa Baja, mientras que los pertenecientes a Juan Carlos Collazo los vestirán las representantes de Añasco, Carolina, Dorado y Utuado.

Carlos Alberto, asimismo, entregará sus creaciones a las jóvenes de Canóvanas, Arroyo, Caguas y Guaynabo. Las concursantes de Barceloneta, Isabela y Ponce lucirán los diseños de Javier Arnaldo y las aspirantes de Barranquitas, Mayagüez, Rincón y Salinas harán lo propio con las creaciones de José Raúl.

Homenaje a Zashely Alicea

La “Gala de reinas” será el inicio de la despedida de Zashely Alicea, y como parte de la velada, el público podrá apreciar una exhibición de algunos de los vestidos que utilizó durante su reinado. Además, se expondrán las tres coronas que han llevado nuestras reinas más recientes.

“Es la primera vez que se realiza esta gala. La reina saliente normalmente tiene su despedida en la noche final. Gracias a Dios tendré la oportunidad de despedirme de una forma un poquito más cercana, con un poquito más de tiempo, así que para mí es un honor que hayan tenido la iniciativa de hacerlo”, comentó Alicea mediante la nota de prensa. “Me permite conectar nuevamente con Puerto Rico, porque va a ser un tipo de ‘Meet & Greet’, donde vamos a conocer, no tan solo a las candidatas, pero también conocerme a mí, que ya voy de salida, y así conectarme una vez más con Puerto Rico que me ha dado tanto. Sentir ese cariño para entonces utilizarlo luego en todo lo que venga”, puntualizó la reina puertorriqueña.

La degustación de comida reunirá los sabores de distintos restaurantes y comercios de Caguas, como La Cueva del Mar, Bambina, Néctar y Sweet Glam.

Al concluir el desfile de modas y el homenaje a Miss Universe Puerto Rico 2025, los asistentes disfrutarán de un “Meet & Greet” con las candidatas. La soberana recibirá una obra digital del artista Michael Ocasio, también conocido en las artes por Ocasio Pinta.