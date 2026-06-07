Un grupo nutrido de reinas de belleza llegaron hoy, sábado, al último “Heel Camp” que tuvieron las 35 candidatas de Miss Universe Puerto 2026 hoy, sábado, de cara a conquistar el certamen nacional que se llevará a cabo el próximo 25 de junio en el Bellas Artes de Caguas.

Ana Rosa Brito, Uma Blasini, Viviana Ortiz Pastrana, Karla Guilfú, y Zashely Alicea llegaron a los estudios de Wapa Televisión para llevar a cabo el Conversatorio de Reinas llamado “Legado”, donde las entonces participantes compartieron sus experiencias tanto en su preparación para el certamen local como en su experiencia en el Miss Universe internacional.

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Las 35 delegadas presentes tuvieron la oportunidad de interactuar con el panel, haciendo preguntas y compartiendo sus vivencias, desde los retos de la preparación hasta las presiones sociales y los momentos de mayor vulnerabilidad y éxito.

Las 35 participantes pudieron preguntar y dialogar con las reinas de belleza en su último taller de entrenamiento. ( Suministrada )

“Fue maravilloso compartir con las 35 candidatas a Miss Universe Puerto Rico y conocer a las pasadas reinas que sin lugar a dudas fueron parte de mi inspiración para participar. Estoy segura que hoy se alimentaron de buenos comentarios y conocimientos que serán de gran valor para su participación”, expresó Zashely Alicea, quien pronto le tocará conceder el título a la reina que será la anfitriona del concurso de belleza internacional que se llevará a cabo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot este mes de noviembre.

Este Conversatorio de Reinas, moderado por Jobenny Rivera, relacionista de la organización, reafirma el compromiso de Miss Universe Puerto Rico con el desarrollo integral de sus candidatas, brindándoles herramientas y experiencias que contribuyan a su crecimiento tanto dentro como fuera del certamen.