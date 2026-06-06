Como toda una madre orgullosa.

Así se encontró la presentadora, locutora y empresaria Dayanara Torres tras ver a su hijo menor, Ryan Muñiz, debutar como modelo de pasarela en República Dominicana.

La puertorriqueña compartió su emoción ante las cámaras de la revista Hola USA, asegurando que “puede respirar” luego de ver al joven de 22 años darlo todo en el Casa de Campo Fashion Week.

“Yo hice la pasarela, yo cerré el show de [la diseñadora dominicana] Giannina Azar, pero yo no estaba nerviosa por eso, yo estaba nerviosa por mi hijo, que venía dos diseñadores después”, expresó la ex-Miss Universe 1993, tras indicar que no pudo ver al chico desfilar en su primera puesta en escena, pero si logró grabarlo y gozar el momento.

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Torres aseguró que Muñiz desfiló “tan y tan bien”, al punto que por poco lloraba de la emoción por ver al hijo que comparte con el cantante Marc Anthony zarpar.

“Yo le decía a Ryan: ‘Ryan, no le prestes atención a los lados, solamente derecho. ¡Él lo hizo exactamente como le dije! ¡Y yo le grité: ¡Ryan! Y él ni me miró. ¡Lo hizo espectacular! ¡Ay, yo estoy orgullosa de mi hijo!“, enfatizó la también propietaria de Aquanara, su nueva línea de aguas de colágeno.

Muñiz, por su parte, aseguró que la experiencia al desfilar fue “divertida” que le gustó.

“Lo seguiré intentando, pero fue toda una experiencia nueva, fue algo asombroso”, manifestó el ahora modelo, quien recibió un fuerte abrazo de su mamá.

Cuando la prensa le preguntó si estuvo nervioso antes de desfilar, Muñiz aseguró lo que estuvo, pero dejó claro que su estreno “iba a ser un momento perfecto comoquiera”.