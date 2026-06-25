Estamos a ley de nada para conocer a la futura reina que será Miss Universe Puerto Rico 2026, y la organización nacional reveló hoy que estrena un formato “renovado” para elegir a su nueva soberana, asegurando que el proceso “hará cada ronda aún más emocionante”.

A pocas horas de que las 35 candidatas lleguen al Bellas Artes de Caguas para aspirar a ser la anfitriona de la edición 75 del certamen internacional, que tendrá lugar este noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, la franquicia compartió los pormenores de la gala final, que ya ha generado opiniones entre los fanáticos de los concursos de belleza.

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¿Pero cómo van a calificar a las reinas de belleza? Primera Hora te comparte los detalles.

De 35 a 15 semifinalistas - la gala final arranca a las 8:00 de la noche, donde reducirán el nutrido grupo de participantes a 15 semifinalistas. Las semifinalistas elegidas serán las que obtuvieron las puntuaciones más altas en la competencia preliminar que se transmitió el pasado domingo. El Top 15 comienza desde cero - Miss Universe Puerto Rico anunció que las 15 semifinalistas arrancan esta nueva etapa desde cero. Este cuadro tendrá que demostrar seguridad en el desfile de traje de baño, y luego derrochar elegancia en la presentación de traje de gala, dos disciplinas que servirán para avanzar a la nueva faceta de la competencia. Ahora será un Top 8 - El cuadro de finalistas será más pequeña, dado que el panel del jurado de Miss Universe Puerto Rico elegirá a ocho finalistas, a diferencia de pasadas ediciones, donde la organización elegía a 10 candidatas para esta etapa definitiva. Las competidoras permanecerán con la puntuación de las competencias de la pasada fase, y avanzarán a la sección de pregunta del jurado, donde evaluarán su oratoria en el escenario. Viene un Top 5 - Miss Universe Puerto Rico anunció que esta edición contará con un cuadro de cinco finalistas, que serán las candidatas que obtuvieron la mayor puntuación de los desfiles de traje de baño y traje de noche, y la primera sección de preguntas del jurado. “Reset final” en el Top 5 - La franquicia reveló que habrá un “reset final” en el Top 5, donde todas las finalistas comenzarán la fase final con 0 puntos. Para determinar a la futura anfitriona de Miss Universe 2026, las reinas tendrán que conquistar al jurado con una pregunta final (que será la misma para todas) y la pasarela de la gala final. “Todo suma puntos”, sostuvo Miss Universe Puerto Rico, sobre esta etapa. Pese a que este proceso comenzó desde la pasada edición de Miss Universe Puerto Rico, ha provocado reacciones adversas entre fanáticos, algunos catalogándolo como “raro”, hasta “sin sentido”, por no tomar en cuenta el desempeño en la gala en general.

La nueva soberana que será elegida desde la “Ciudad Criolla” será la sucesora de la modelo y bailarina Zashely Nicole Alicea Rivera, quien logró conquistar el público internacional en la pasada edición de Miss Universe en Tailandia. Alicea Rivera hizo historia al lograr la octava clasificación consecutiva en el certamen internacional, convirtiendo a Puerto Rico en el país que más ha clasificado de manera conrtigua en la historia de la competencia de belleza.

Alicea Rivera, quien representó al pueblo de Dorado en el concurso nacional el año pasado, logró llegar al cuadro de Top 12.