Hay imágenes que dicen más que mil palabras y esta es una de ellas.

A pocos minutos de coronarse como Miss Universe 2026, Jennifer Barreto se encontró con su compatriota, Miss Universe 1993, Dayanara Torres y se dieron un fuerte abrazo.

En un vídeo publicado por Torres, se ve el hermoso momento cuando dos de las Miss Universo puertorriqueñas se encontraron y se dieron y fuerte abrazo.

Aunque no se escuchó decir lo que hablaron, las caras de ambas reflejaban pura felicidad.

Dayanara estuvo de comentarista en esta edicón 75 del certamen.

La representante de Puerto Rico, Jennifer Barreto se alzó con la sexta corona para la Isla.

Puerto Rico ganó en 1970, 1985, 1993, 2001, 2006 y 2026.

Es el tercer país con más coronas de Miss Universe solo por detrás de Estados Unidos que tiene nueve y Venezuela que tiene siete.