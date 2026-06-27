La representante de San Sebastián, Jennifer Barreto, no solo conquistó la corona de Miss Universe Puerto Rico 2026, sino que también obtuvo un amplio paquete de premios y beneficios que la acompañarán durante su reinado, mientras se prepara para representar a la Isla en la edición número 75 de Miss Universo, que este año tendrá como sede a Puerto Rico.

La joven fue coronada durante la gala celebrada en el Centro de Bellas Artes de Caguas, donde superó a otras 34 candidatas. Ahora comenzará un año de preparación y compromisos oficiales como embajadora de la belleza puertorriqueña.

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Entre los incentivos que recibirá destacan premios en efectivo, un vehículo de lujo, tecnología, tratamientos de salud y belleza, además de certificados para compras y estadías.

Estos son los premios que recibió Jennifer Barreto como Miss Universe Puerto Rico 2026:

  • $5,000 en efectivo, otorgados por L’Oréal Paris.
  • Smartphone y plan ilimitado por un año, cortesía de Claro.
  • Uso de una Genesis GV70 modelo 2026 durante todo su reinado.
  • Gift card de $5,000 para compras en Plaza Las Américas y Plaza Del Caribe.
  • Estadía de tres días y dos noches en Four Points by Sheraton Caguas Real Hotel & Casino.
  • Certificado de $2,000 para compras en Tiendas Ego.
  • Un par de aretes de aguamarina, cortesía de Lido Jewelers.
  • Servicios de cabello y maquillaje durante todo el reinado, ofrecidos por Ildefonso Luxury Beauty Concept.
  • Membresía y entrenamiento personalizado en Liv Fitness Club.
  • Evaluación, diseño de sonrisa y seguimiento odontológico, por el Dr. Carlos Izcoa.
  • Tratamientos estéticos por un año, cortesía de Wanda González Medical Spa.
  • Tratamiento completo de depilación, de Abba Beauty Lounge.
  • Curso de inglés, ofrecido por The English Lab.
  • Servicios médicos durante su reinado, brindados por Hospital Metropolitano.
  • Cuidado y mantenimiento de cejas, por Beth Brow.
  • Portada de Luxe Varie Magazine.
  • Servicios dermatológicos, ofrecidos por el Dr. Luis Ortiz Espinosa y Novaderm Wellness.
  • Certificado de $2,000 para compras en Beamina.
  • Beca en cine, televisión, baile y canto, de Fragoso Performing Arts Studio.
  • Certificado de $2,000 para compras en Leonisa.
  • Servicios de medicina funcional, preventiva y control de peso, de Renouva Medical, dirigido por la Dra. María Elena Reyes.
  • Atención quiropráctica, a cargo del Dr. Gabriel Rojas, de Renouva Medical.

Con este paquete de premios, Jennifer Barreto iniciará su preparación para representar a Puerto Rico en Miss Universo 2026, un reinado que cobrará un significado especial al celebrarse el certamen internacional en suelo puertorriqueño.