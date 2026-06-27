Estos son todos los premios que recibirá Jennifer Barreto como Miss Universe Puerto Rico 2026
La nueva reina de belleza disfrutará de premios en efectivo, un vehículo de lujo, tratamientos estéticos, entre otros.
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La representante de San Sebastián, Jennifer Barreto, no solo conquistó la corona de Miss Universe Puerto Rico 2026, sino que también obtuvo un amplio paquete de premios y beneficios que la acompañarán durante su reinado, mientras se prepara para representar a la Isla en la edición número 75 de Miss Universo, que este año tendrá como sede a Puerto Rico.
La joven fue coronada durante la gala celebrada en el Centro de Bellas Artes de Caguas, donde superó a otras 34 candidatas. Ahora comenzará un año de preparación y compromisos oficiales como embajadora de la belleza puertorriqueña.
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Entre los incentivos que recibirá destacan premios en efectivo, un vehículo de lujo, tecnología, tratamientos de salud y belleza, además de certificados para compras y estadías.
Estos son los premios que recibió Jennifer Barreto como Miss Universe Puerto Rico 2026:
- $5,000 en efectivo, otorgados por L’Oréal Paris.
- Smartphone y plan ilimitado por un año, cortesía de Claro.
- Uso de una Genesis GV70 modelo 2026 durante todo su reinado.
- Gift card de $5,000 para compras en Plaza Las Américas y Plaza Del Caribe.
- Estadía de tres días y dos noches en Four Points by Sheraton Caguas Real Hotel & Casino.
- Certificado de $2,000 para compras en Tiendas Ego.
- Un par de aretes de aguamarina, cortesía de Lido Jewelers.
- Servicios de cabello y maquillaje durante todo el reinado, ofrecidos por Ildefonso Luxury Beauty Concept.
- Membresía y entrenamiento personalizado en Liv Fitness Club.
- Evaluación, diseño de sonrisa y seguimiento odontológico, por el Dr. Carlos Izcoa.
- Tratamientos estéticos por un año, cortesía de Wanda González Medical Spa.
- Tratamiento completo de depilación, de Abba Beauty Lounge.
- Curso de inglés, ofrecido por The English Lab.
- Servicios médicos durante su reinado, brindados por Hospital Metropolitano.
- Cuidado y mantenimiento de cejas, por Beth Brow.
- Portada de Luxe Varie Magazine.
- Servicios dermatológicos, ofrecidos por el Dr. Luis Ortiz Espinosa y Novaderm Wellness.
- Certificado de $2,000 para compras en Beamina.
- Beca en cine, televisión, baile y canto, de Fragoso Performing Arts Studio.
- Certificado de $2,000 para compras en Leonisa.
- Servicios de medicina funcional, preventiva y control de peso, de Renouva Medical, dirigido por la Dra. María Elena Reyes.
- Atención quiropráctica, a cargo del Dr. Gabriel Rojas, de Renouva Medical.
Con este paquete de premios, Jennifer Barreto iniciará su preparación para representar a Puerto Rico en Miss Universo 2026, un reinado que cobrará un significado especial al celebrarse el certamen internacional en suelo puertorriqueño.