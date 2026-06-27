La representante de San Sebastián, Jennifer Barreto, no solo conquistó la corona de Miss Universe Puerto Rico 2026, sino que también obtuvo un amplio paquete de premios y beneficios que la acompañarán durante su reinado, mientras se prepara para representar a la Isla en la edición número 75 de Miss Universo, que este año tendrá como sede a Puerto Rico.

La joven fue coronada durante la gala celebrada en el Centro de Bellas Artes de Caguas, donde superó a otras 34 candidatas. Ahora comenzará un año de preparación y compromisos oficiales como embajadora de la belleza puertorriqueña.

Entre los incentivos que recibirá destacan premios en efectivo, un vehículo de lujo, tecnología, tratamientos de salud y belleza, además de certificados para compras y estadías.

Estos son los premios que recibió Jennifer Barreto como Miss Universe Puerto Rico 2026:

$5,000 en efectivo , otorgados por L’Oréal Paris.

, otorgados por L’Oréal Paris. Smartphone y plan ilimitado por un año , cortesía de Claro.

, cortesía de Claro. Uso de una Genesis GV70 modelo 2026 durante todo su reinado.

durante todo su reinado. Gift card de $5,000 para compras en Plaza Las Américas y Plaza Del Caribe.

para compras en Plaza Las Américas y Plaza Del Caribe. Estadía de tres días y dos noches en Four Points by Sheraton Caguas Real Hotel & Casino.

en Four Points by Sheraton Caguas Real Hotel & Casino. Certificado de $2,000 para compras en Tiendas Ego.

para compras en Tiendas Ego. Un par de aretes de aguamarina , cortesía de Lido Jewelers.

, cortesía de Lido Jewelers. Servicios de cabello y maquillaje durante todo el reinado, ofrecidos por Ildefonso Luxury Beauty Concept.

durante todo el reinado, ofrecidos por Ildefonso Luxury Beauty Concept. Membresía y entrenamiento personalizado en Liv Fitness Club.

en Liv Fitness Club. Evaluación, diseño de sonrisa y seguimiento odontológico , por el Dr. Carlos Izcoa.

, por el Dr. Carlos Izcoa. Tratamientos estéticos por un año , cortesía de Wanda González Medical Spa.

, cortesía de Wanda González Medical Spa. Tratamiento completo de depilación , de Abba Beauty Lounge.

, de Abba Beauty Lounge. Curso de inglés , ofrecido por The English Lab.

, ofrecido por The English Lab. Servicios médicos durante su reinado, brindados por Hospital Metropolitano.

durante su reinado, brindados por Hospital Metropolitano. Cuidado y mantenimiento de cejas , por Beth Brow.

, por Beth Brow. Portada de Luxe Varie Magazine.

Servicios dermatológicos , ofrecidos por el Dr. Luis Ortiz Espinosa y Novaderm Wellness.

, ofrecidos por el Dr. Luis Ortiz Espinosa y Novaderm Wellness. Certificado de $2,000 para compras en Beamina.

para compras en Beamina. Beca en cine, televisión, baile y canto , de Fragoso Performing Arts Studio.

, de Fragoso Performing Arts Studio. Certificado de $2,000 para compras en Leonisa.

para compras en Leonisa. Servicios de medicina funcional, preventiva y control de peso , de Renouva Medical, dirigido por la Dra. María Elena Reyes.

, de Renouva Medical, dirigido por la Dra. María Elena Reyes. Atención quiropráctica, a cargo del Dr. Gabriel Rojas, de Renouva Medical.

Con este paquete de premios, Jennifer Barreto iniciará su preparación para representar a Puerto Rico en Miss Universo 2026, un reinado que cobrará un significado especial al celebrarse el certamen internacional en suelo puertorriqueño.