Gabriela Avilés Figueroa será la embajadora de Puerto Rico en la edición número 53 del certamen internacional de Miss Intercontinental. El evento se celebrará en Hurghada, Egipto, del 14 al 30 de enero de 2026, y se espera la participación de alrededor de 70 países.

La nueva representante, de 28 años, es natural de Las Piedras y es graduada de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Humacao, donde obtuvo un Bachillerato en Ciencias de Enfermería, de acuerdo con la comunicación escrita por parte de la organización local.

“Actualmente, se desempeña como enfermera, colaborando con médicos en el tratamiento de pacientes con úlceras, labor que complementa ocasionalmente con trabajo independiente como modelo profesional para continuar desarrollándose de forma integral. Su vocación la ha llevado a enfocarse en poblaciones vulnerables, especialmente en los adultos mayores y en el área de la salud mental, campos en los que desea seguir creciendo profesionalmente”, detalla el comunicado.

Gabriela aspira a traer la corona en un posible “back to back” para Puerto Rico, ya que la reina internacional actual es María Cepero, quien se alzó con el título de Miss Intercontinental 2024 y entregará su corona en esta edición.

La nueva soberana, hija de Vanja Figueroa Moreno y Alfredo Avilés Avilés, expresó su compromiso en representar a Puerto Rico. “Crecí rodeada de nuestra cultura, nuestra fuerza y nuestra calidez, y llevar esa esencia al escenario internacional es un privilegio que me llena de orgullo y responsabilidad. Lo que marcará la diferencia en mi participación será mi autenticidad y la seguridad que he construido a través de mis experiencias personales y profesionales. Voy a ser la mejor versión de mí”, afirmó.

En el certamen Miss Intercontinental se evalúa la belleza integral, elegancia, personalidad, porte, proyección escénica, comunicación y la seguridad que transmiten las candidatas, agrega el escrito.

Sobre la posibilidad traer la corona para Puerto Rico, Gabriela expresó que sería un logro histórico que demostraría la excelencia del talento puertorriqueño. Aun así, enfatizó que su enfoque está en trabajar con dedicación, entrega y propósito para representar al país con dignidad y dejar un impacto positivo, concluye la comunicación escrita.