La simpatía del puertorriqueño y el sabor de unos buenos tostones con ajo son dos de los varios intereses que Miss Universe Puerto Rico 2026, Jennifer Barreto, tiene presentes para impresionar a las delegadas que la acompañarán en la jornada de Miss Universe en los próximos días.

Decenas de aspirantes al cetro en la edición número 75, que se celebrará el próximo 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, arribaron hoy desde la madrugada como parte de la agenda de la organización, que arranca oficialmente este domingo.

“Yo quiero que conozcan esta edición como una edición en que se celebró la mujer en todas sus facetas”, reveló en un aparte con este medio, rodeada de delegadas de destinos como Uruguay, Gran Bretaña, Chile, Trinidad & Tobago e Irlanda, entre tantas. “(Quiero destacar) nuestra hospitalidad, y que aquí los certámenes de belleza se toman en serio, pero que también se respetan”.

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Varias de las aspirantes a la corona ya revelaron su interés en degustar platos icónicos de nuestra gastronomía. “Todo el mundo sí llega a Puerto Rico y quiere un mofongo, pero yo amo los tostones, así que lo que yo quiero es que ellas prueben unos buenos tostones, y si son al ajillo, mejor”, destacó entre risas.

Uno de los distintivos de Jennifer Barreto es su personalidad vivaracha, lo que prevaleció hoy en sus funciones como anfitriona en momentos de interacción tanto delante como fuera de las cámaras.

“La amabilidad del puertorriqueño es definitivamente clave, pero también yo vengo de una familia de hermanas y yo soy una mujer que dondequiera que yo voy, yo hago amistad. Yo hablo hasta con mi sombra, así que creo que mi amabilidad es tan espontánea que me ha ayudado a conectar mucho con diferentes culturas. Y también eso demuestra que soy capaz de ser una mujer universal”.

40 Fotos Se espera que al menos 120 aspirantes compitan por el anhelado cetro.

El jueves de la semana pasada Miss Universe Puerto Rico 2026 recibió una “despedida” simbólica en el atrio central de Plaza Las Américas, con la presencia del público que aprovechó para apoyar sus ilusiones.

“Estoy con el pecho inflado”, dijo. “El pueblo de Puerto Rico hizo una celebración para darle comienzo a esta concentración, así que me sentí tan querida por el pueblo puertorriqueño, tan amada y yo creo que eso me llenó de orgullo”.

Si bien se siente lista para brillar de cara a la gala final, la soberana confesó que ha tenido sus desafíos, pero su determinación no le da paso a dudas.

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“Pasa todo el tiempo, no te puedo mentir. Yo pienso que en este camino tú te topas con muchas adversidades y el enfrentarlas de la mejor forma yo creo que es lo más importante”, manifestó pensativa.

Miss Universe Puerto Rico posa junto con la delegada de Filipinas en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín. ( Ramon "Tonito" Zayas )

“Algo que practico es enfocarme en mi propósito, porque yo estoy aquí para servir. Yo estoy aquí para lograr un cambio en la sociedad, utilizar esta plataforma tan increíble para amplificar el trabajo arduo de todas estas personas que ya lo están haciendo, así que eso me ha ayudado mucho”.

Desde que ganó el certamen local vive uno de los mayores sueños que comenzó cuando era una niña. “Yo la miro con mucho orgullo y con compasión. Desde pequeña yo era bien bien traviesa. Era bien graciosa. Y verme ahora convertida en una mujer en otra faceta completamente diferente, pero manteniendo esa esencia de niña, que me gusta relajar, tirarme mis chistes, y creo que esa Jennifer se sentiría bien orgullosa de que no tuvo que dejar su esencia para ser una reina”.

En cuenta regresiva hacia la noche de la final, su finalidad principal es disfrutar al máximo la experiencia como reina y embajadora. “Yo me siento más que lista. La preparación ya terminó. Ahora es poner en práctica todo por lo que he trabajado, mi compromiso. El trabajo ha sido arduo y se ha visto mi evolución, y yo estoy lista para que el universo entero lo vea”.