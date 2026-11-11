La representante de Puerto Rico en Miss Universe 2026, Jennifer Barreto, ya luce la cinta oficial que la identifica como candidata de la Isla en el certamen internacional de belleza.

La modelo compartió este miércoles varias imágenes de su participación en la cena de bienvenida y la ceremonia de entrega de bandas, actividades relacionadas con la competencia y en las que las candidatas comienzan a llevar oficialmente el nombre de sus respectivos países.

En una de las fotografías, Barreto aparece con un elegante conjunto blanco y la banda que lleva el nombre de Puerto Rico, mientras posa en el evento celebrado en el Wyndham Grand Río Mar.

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“¡Sintiendo el calor de nuestra isla (en todo el sentido de la palabra)!”, escribió la candidata en la publicación que compartió en sus redes sociales.

107 Fotos Conoce a las representantes de distintos países que buscarán conquistar la corona en la edición número 75 del certamen internacional, que se celebrará en Puerto Rico.

La entrega de la banda representa otro momento significativo en la experiencia de Barreto, quien continúa su preparación y participación en las actividades previas a la noche final de Miss Universe 2026.

La final del concurso está pautada para el 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico, donde Barreto buscará llevar la sexta corona universal a la Isla.