La representante de Nicaragua, Jasmine Blandford, fue seleccionada como ganadora de “La Gran Despedida”, una iniciativa de Miss Universe Organization (MUO) que reconoció las celebraciones organizadas por los seguidores de las candidatas alrededor del mundo antes de su llegada a Puerto Rico.

La organización destacó el entusiasmo de los seguidores de Blandford, quienes organizaron una gala de despedida en Miami y un encuentro en el aeropuerto de Fort Lauderdale, donde la candidata tomó el vuelo hacia la Isla.

107 Fotos Conoce a las representantes de distintos países que buscarán conquistar la corona en la edición número 75 del certamen internacional, que se celebrará en Puerto Rico.

La bienvenida continuó en Puerto Rico el pasado 6 de noviembre, cuando sus fanáticos prepararon varias actividades para resaltar los vínculos históricos y culturales entre ambos países.

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Como parte de la jornada, Blandford visitó el monumento a Roberto Clemente, en Carolina, en reconocimiento al legado humanitario del legendario pelotero y su conexión con Nicaragua. Posteriormente, participó en una celebración en Cayey que incluyó música, tradiciones y una caravana. La actividad también contó con la presencia de una tradicional gigantona nicaragüense, con la que se realizó un intercambio cultural.

Como premio por el reconocimiento, Blandford disfrutará de una cena privada junto a sus familiares y equipo de trabajo antes de la final de Miss Universe 2026. Según la organización, el encuentro busca ofrecerle un espacio para compartir con quienes la han acompañado durante su preparación y recibir su apoyo en los días previos a la coronación.

“Esta iniciativa celebra el entusiasmo con el que distintos países apoyaron a sus representantes mediante grandes festejos, encuentros con seguidores y emotivas muestras de orgullo nacional, reflejando la diversidad cultural y el espíritu internacional que han distinguido a Miss Universe durante sus 75 años de historia”, expresó Ronald Day, principal ejecutivo de Miss Universe Organization.

40 Fotos Se espera que al menos 120 aspirantes compitan por el anhelado cetro.

Nicaragua fue escogida entre diez países finalistas por un comité interno de la organización. Para determinar al ganador, se evaluó el esfuerzo en la planificación de las despedidas, la originalidad de las actividades y el alcance de las celebraciones entre los fanáticos.

MUO aclaró que este reconocimiento es independiente de la competencia oficial y no tiene ningún efecto sobre las evaluaciones del jurado ni los resultados de la noche final.

La edición del 75 aniversario de Miss Universe reúne a más de 100 candidatas en Puerto Rico y concluirá el martes, 24 de noviembre, con la coronación de la nueva reina en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Los seguidores también pueden votar por sus representantes favoritas a través del portal oficial missuniverseorg.com/vote. La candidata que obtenga la mayor cantidad de votos del público asegurará un espacio entre las 30 semifinalistas.