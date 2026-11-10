Bendecida. Así se siente la delegada de República Dominicana en Miss Universe 2026, Melissa Núñez, mientras se recupera de las lesiones que sufrió en el accidente de auto el pasado sábado en su tierra natal, y que generó gran preocupación sobre su estado de salud y en cómo afectaría su paso por el certamen de belleza.

“Dios jamás deja a sus hijos desamparados y yo soy un ejemplo vivo hoy de que confiar en Dios y de que tener esa fe enorme de que todo va a salir bien, aun en las circunstancias que se nos presentan en la vida, nos da una tranquilidad enorme”, reveló la reina dominicana en entrevista con Primera Hora tras su llegada a suelo boricua.

PUBLICIDAD

Si bien tiene que mantenerse atenta a su recuperación, la ilusión por vivir la experiencia del certamen y el apoyo del público ha sido un bálsamo en el proceso.

“Me encuentro mucho mejor”, afirmó la beldad, quien viajaba junto con Magali Febles, directora del certamen en República Dominicana.

“Realmente fue un susto bien, bien grande. Nunca había tenido un accidente automovilístico de tal manera, pero la realidad es que estoy confirmando lo bendecida que yo soy, porque es que el vehículo, como se volcó tres veces, los golpes que yo recibí fueron para no salir ilesa, y yo salí totalmente ilesa, (sufrí) más que rasguños superficiales y el trauma, obviamente, del accidente”.

La reina de belleza no sale de su asombro por la seriedad de la colisión.

“Yo quedé inconsciente, yo no sé por qué tiempo”, afirmó. “Yo lo último que recuerdo es mi cuerpo chocando con el tope del vehículo, como con el ‘sunroof’. Yo iba en el asiento trasero. No tenía cinturón porque estaba justamente ajustando algunas cosas que teníamos en el vehículo, y cuando el vehículo se volcó, yo di con el techo. Luego di con una puerta. La bolsa de aire me envió a la otra puerta, y en ese golpe que me dio con la ventana del vehículo, quedé inconsciente”, prosiguió en detalle la reina de belleza.

“No recuerdo más nada. Yo no recuerdo cómo salí. Yo sé que desperté en la grama. Recordando el accidente con Magali, ella me dice que fue que me sacó por el ‘sunroof’ del vehículo”.

PUBLICIDAD

Magali Febles junto a Miss Universe República Dominicana, Melissa Núnez ( Suministrada )

A consecuencia del choque, la soberana no figuró entre las decenas de delegadas que arribaron ayer como parte del inicio formal de la competencia de Miss Universe, que se extenderá hasta la gala final el próximo 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

“No podíamos volar por 48 horas. Teníamos que estar en observación porque la realidad es que nos querían ingresar en el hospital, en la clínica. El hospital estaba lleno y decidimos quedarnos en casa y de haber cualquier eventualidad, ir a emergencias”, señaló.

“Pero estábamos las dos con muchos dolores. Magali tenía dolor de costillas. Yo tenía un dolor en el brazo y en el hombro enormes, y mientras iban progresando las horas, salía un dolor de cabeza. Luego un dolor de cadera. Todavía hoy siento como que la impresión del choque, pero ya me siento mucho mejor y me siento muy tranquila porque anoche nos dieron el alta en el hospital. Entonces estoy muy tranquila, con la única condición de volver en dos semanas a hacer una tomografía”.

El susto no apagó su ánimo ni su deseo de brindar una representación de excelencia para su país. Tampoco, su interés en reconectar con todo lo agradable que vivió en suelo boricua en octubre cuando formó parte de las delegadas que visitaron la isla por breve tiempo.

“Mis expectativas son superar los tres días que yo duré aquí, que yo no sé cómo lo voy a hacer porque es que yo conocí a Puerto Rico de una manera tan preciosa”, dijo plena de júbilo. “Era mi primera vez en Puerto Rico cuando vine. Fui a Culebra, Culebrita, Vieques. Volé por el Viejo San Juan. Fue una experiencia increíble. Yo sé que ahora, llegando a Miss Universo, mis expectativas son más de disfrute y de estar presente. Yo siento que conocí a la isla. Yo siento que conocí al boricua y ahora yo quiero que el boricua me conozca y conozca República Dominicana para crear recuerdos inolvidables juntos”.

PUBLICIDAD

Dentro de la ilusión por gratas experiencias en el certamen, tiene muy presente el interés de proyectar mucho más que una belleza física.

“La Melissa sin banda y sin corona es la misma Melissa”, aseveró enfática. “Queremos utilizar la plataforma para llevar un mensaje más grande que simplemente belleza. Queremos concientizar con nuestra causa social del autismo y del Alzheimer a que los cuidadores de estos pacientes con diagnósticos estén más equipados. Crear conversación y hacer que la gente se pregunte cosas. Entonces, quiero que conozcan de mí esa labor social que me identifica desde hace muchos años y que quiero llevar a más amplitud con Miss Universo”.

Miss Universe República Dominicana 2026 -graduada de Psicología y modelo internacional- no pasó por alto valorar el gesto del público que le extendió sus expresiones de buenos deseos.

“Les agradezco mucho. Los amo mucho y quiero que disfruten esta experiencia conmigo”, dijo con ilusión. “Dios nos cuida. Yo sé que tenemos un propósito como país, tenemos un propósito como mujer ahora en Miss Universo, pero yo como hija del Señor tengo un propósito muy grande y yo soy fiel y firme testigo de eso”.

Se espera que este lunes continúen llegando delegadas de cara a la competencia por el anhelado cetro. El desfile de trajes típicos está pautado para el 21 de noviembre y la competencia preliminar, para el 22.