El reconocido presentador Carlos Adyan asumirá por primera vez la conducción principal del certamen de Miss Universo junto con la reconocida presentadora mexicana Jacqueline Bracamontes. La transmisión en español de Telemundo Internacional tendrá un significado muy especial para el animador ya que se realizará desde su natal Puerto Rico. El anuncio llega tras seis años con un desempeño como corresponsal y comentarista del certamen internacional.

A este nuevo reto, se suma su participación como conductor de “Bienvenido 2027”, el especial de fin de año de Telemundo, destaca el comunicado de prensa. Luego de cinco años formando parte de las transmisiones para despedir el año desde diferentes ciudades de Estados Unidos y México, el presentador tendrá la oportunidad de conducir la celebración desde la bola en Nueva York, uno de los escenarios más emblemáticos del mundo para recibir el nuevo año.

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Ambos proyectos llegan en un momento particularmente significativo para Adyan, quien celebra diez años de trayectoria en Telemundo y un 2026 que lo ha llevado a formar parte de algunas de las producciones más importantes de la cadena, prosigue la nota de prensa.

Con ambos proyectos continúa ampliando su trayectoria en la televisión hispana y celebrando que marquen el cierre de un año de crecimiento profesional.

Para Adyan, conducir Miss Universo desde Puerto Rico representa también el cierre de un ciclo profundamente personal, pues fue precisamente en la isla donde nació su pasión por los certámenes de belleza.

“El primer Miss Universo que vi en mi vida fue el de 2001, cuando Denise Quiñones ganó la corona en Puerto Rico. Recuerdo la emoción que se vivía en nuestra isla y fue desde ese momento que nació en mí una enorme pasión por los certámenes de belleza. Jamás imaginé que, 25 años después, tendría el privilegio de conducir este evento desde mi propia tierra y junto a Jacqueline Bracamontes, quien precisamente representó a México en aquella edición. Siento que todo se alineó para que este momento llegara y es algo que guardaré siempre en mi corazón”, compartió el presentador mediante declaraciones escritas.

Siguen los proyectos

Dentro de los logros de este año, el comunicador puertorriqueño amplió su presencia en Telemundo Deportes, participando en la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y en la transmisión del Super Bowl, edición que contó con una histórica presentación del artista puertorriqueño Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo.

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“Siento que este año ha sido una especie de graduación profesional para mí. Han sido diez años de mucho trabajo, sacrificios, aprendizaje y oportunidades que jamás he dado por sentadas. Haber sido parte de eventos tan importantes y ahora tener la oportunidad de conducir Miss Universo desde mi propia isla es algo que me llena de emoción y agradecimiento”, expresó Adyan.

Paralelo a sus compromisos en televisión, Adyan inició recientemente una nueva etapa académica al comenzar una maestría en Marketing en Florida International University (FIU), con el propósito de continuar fortaleciendo sus conocimientos en negocios, comunicación y nuevas tecnologías, agrega la comunicación escrita.

Actualmente, Adyan continúa desempeñándose como presentador del programa estelar dominical “Pica y se Extiende”, que celebra tres años al aire, y diariamente en “En Casa con Telemundo”, espacio del que forma parte desde su estreno hace seis años y que también se transmite en Puerto Rico.

Con una carrera que comenzó impulsada por sus sueños en Puerto Rico, Carlos Adyan continúa construyendo una trayectoria que combina entretenimiento, periodismo, grandes eventos internacionales y formación académica, sin perder de vista el lugar donde todo comenzó.

“Siempre he tenido muy presente de dónde vengo. Puerto Rico me dio mis raíces, mi identidad y las ganas de soñar en grande. Cada oportunidad que recibo también la siento como una oportunidad de representar a mi isla. Si algo me ha enseñado este año es que los sueños evolucionan, pero uno nunca debe olvidar de dónde salió”, concluyó.

Más sobre Carlos Adyan

Carlos Adyan es un presentador y comunicador puertorriqueño radicado en Miami, Florida. Con diez años de trayectoria en Telemundo, conduce diariamente “En Casa con Telemundo”, programa del que ha sido presentador desde su estreno hace seis años, así como el programa estelar dominical “Pica y se Extiende”, que celebra tres años al aire. A lo largo de su carrera ha participado en coberturas de Miss Universo, los Premios Billboard de la Música Latina, los Juegos Olímpicos, la Copa Mundial de la FIFA y el Super Bowl.