Del salón a la cancha, y de la cancha al salón. Así transcurrieron muchos días en la vida de Karla Inelisse Guilfú Acevedo antes de que se interesara convertirse en una reina de belleza.

El voleibol ha figurado como una pasión principal. Incluso, contribuyó a lograr una beca universitaria para sus estudios en psicología. Pero ya para 2018, la ilusión de convertirse en reina a través de certámenes de belleza comenzó a colarse en sus anhelos.

“Desde mis 10 años, hasta mis últimos años de bachillerato, tuve la oportunidad de jugar en la universidad y también en la liga profesional de Puerto Rico, así que eso siempre fue mi vida, de la cancha al salón y del salón a la cancha”, repasó Miss Universe Puerto Rico 2023 en entrevista con Primera Hora. “Sin embargo, siempre sentía como que faltaba explorar otras áreas y otras habilidades y capacidades que yo sabía que había dentro de mí, y ahí es donde me invitan a formar parte de mi primer certamen de belleza, uno de adolescente en el 2018. Ahí es que me fijo en todo lo poderoso que pueden ser estas plataformas”, afirmó sobre la experiencia en la que logró el título de Miss Teen Mundial Puerto Rico, y que la llevó a competir en el certamen internacional en El Salvador, figurando entre las 15 finalistas.

Su determinación le permitió salir airosa como Miss Supranational Puerto Rico 2021, y a lograr el puesto de segunda finalista en la competencia internacional. “Siempre digo que los certámenes marcaron el inicio del proceso de yo conocerme, de conocer cuál es mi propósito, de saber hacia dónde voy y qué es lo que quiero hacer con mi vida, así que por eso me enamoré del proceso y decidí estar en el más importante de Puerto Rico”, prosiguió risueña la beldad de 5 pies y 9 pulgadas de estatura. “Siempre fue la intención inicial”, agrego la soberana de 25 años sin que las pocas horas de descanso desde su coronación la noche del jueves en el Centro de Bellas Artes de Santurce, le restaran entusiasmo. Karla Inelisse Guilfú Acevedo salió victoriosa en representación de su pueblo natal, Patillas.

“Me acosté a las 2:00 de la mañana y me levanté alrededor de las 5:00, 5:30 de la mañana. Poquitas horas de sueño, pero contenta de estar aquí”, expuso con marcado ánimo. “Tengo mi ser lleno de mucha gratitud”.

La reina de belleza expresó su confianza en lograr la sexta corona de Miss Universe para Puerto Rico. ( David Villafane/Staff )

Si bien festeja su logro, enfatizó que ganar el cetro tiene un propósito mayor al de solo ser una reina de belleza. “Quiero decir que represento a Puerto Rico no solo porque quiero llevar una corona sobre mi cabeza, o porque quiero tener esta banda, este título. Quiero representar a Puerto Rico porque amo a mi pueblo, amo a mi patria, amo mis raíces, y deseo con todas mis fuerzas llevarle al mundo, llevarle al Universo lo que nosotros los puertorriqueños tenemos para ofrecer. Ser esa embajadora no solamente de las cosas hermosas, de la cultura, de la comida, la música, pero también ser una reina que está al tanto de las situaciones y dificultades que vive el país, estar conectada con lo que sucede en la comunidad y ser una voz para abogar por lo que necesita nuestra gente”.

La preocupación por la salud mental es uno de los temas que aborda con insistencia, con el anhelo de crear una diferencia. “Cada decisión que yo tomo tiene un propósito, viene con una razón de ser. El estudiar psicología vino de ese espacio donde de niña viví situaciones o dificultades con mi salud mental, veía muchas dificultades de salud mental a mi alrededor”, dijo Karla Inelisse, quien cuenta con un bachillerato en psicología, y cursa una maestría en consejería psicológica. “Pero lo más que me percataba y lo más que observaba es que nadie le prestaba atención. Eso como que lo echábamos hacia un ladito y decíamos ‘eso no lo atendemos’, ‘sé fuerte, sigue hacia delante’, y eso es lo que a mí me inspiró a estudiar psicología y desarrollar una organización sin fines de lucro y estar tan comprometida con la salud mental”, dijo pensativa la también creadora de la entidad Comencemos a Sanar.

La nueva Miss Universe Puerto Rico reveló que a finales de 2022 comenzó a trabajar en la Línea PAS de la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (ASSMCA) como manejadora de crisis. “Es la línea de emergencia de salud mental de Puerto Rico, y siempre que pienso en la línea, pienso en lo que representa, un proceso de mucho aprendizaje, de conectar más con las necesidades que nuestro pueblo”, reflexionó, y expresó que también ha observado que “la población de adultos mayores necesita mucha atención, necesita mucha ayuda, y en esa línea siempre estamos mano a mano con ellos y es una de las cosas más lindas que me llevo”.

A menos de tres meses de preparación, la reina de belleza expresó su confianza en lograr la sexta corona de Miss Universe para Puerto Rico en el certamen que se celebrará el próximo 18 de noviembre en El Salvador. “Menciono el compromiso que tengo con el servicio a la comunidad. En Miss Universo están buscando a una mujer líder, una mujer que como vocación tenga el impactar a las comunidades, una mujer comunicadora y, más que todo, que se disfrute y ame el país que representa. En mi caso, Puerto Rico para mí lo representa todo. Es el lugar donde me formé. Es el lugar donde sueño todos los días y lucho todos los días para que este país sea uno mejor”, detalló convencida.

“Mi oratoria, mi certeza de que quiero representar a los puertorriqueños de manera digna es lo que me hace a mí una candidata idónea para alzarse con esa sexta corona”, apuntó, y reiteró su confianza en lograrlo. “Apuesto a mí, al equipo, a la organización de Miss Universe Puerto Rico. Sé que vamos a poder colaborar y trabajar en equipo para lograr esa tan anhelada meta, pero más que todo, creo en el corazón que tengo, en la certeza que tengo de que este es el plan divino que Dios tiene para mí”, resaltó la también practicante de yoga, quien ama realizar actividades que le permitan interacción con la naturaleza.

“Me encanta el senderismo, el hiking”, expuso. “Me fascina porque conectar con la naturaleza para mí es esencial. Siempre digo que la naturaleza es parte de nosotros y nosotros parte de ella, así que me gusta irme por los montes de Puerto Rico a caminar, llegar al río, lanzarme y conectar con la Madre Tierra. Siempre me queda una energía bien bonita. Es algo que yo me disfruto”.