Karla Inelisse Guilfú Acevedo, Miss Patillas, se coronó este jueves como la nueva Miss Universe Puerto Rico 2023, y representará a la Isla del Encanto en el certamen internacional que se celebrará el próximo 18 de noviembre en El Salvador.

Guilfú Acevedo, quien fue coronada por Ashley Ann Cariño, Miss Universe Puerto Rico 2022, cursa un grado de maestría en Psicología y trabaja actualmente como en la Línea PAS de la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (ASSMCA) como manejadora de crisis. Además, la reina se colocó entre la fanaticada como una de las preferidas de la noche.

PUBLICIDAD

12 Fotos Karla Inelisse Guilfú Acevedo será la nueva soberana que representará a la Isla del Encanto y buscará la sexta corona en el certamen internacional.

Con su proyecto “Comencemos a Sanar” busca impactar a diversas comunidades por medio de la psicoeducación utilizando las redes sociales y ofreciendo talleres. Así también, haciendo alianzas con organizaciones sin fines de lucro que impacten positivamente la salud mental de los puertorriqueños.

Por otro lado, Miss Río Grande, Xarimar Acevedo, que era una de las favoritas del público, quedó como primera finalista.

Mientras tanto, Miss Toa Baja, Kiara Rivera Escudero, llegó a la posición de segunda finalista. Mientras tanto, Miss Isabela, Fiorella Medina, quedó como tercera finalista, por lo cual Miss San Lorenzo, Isarel Román Almeda, ocupó el puesto de cuarta finalista.

Anterior a la coronación, tanto Guilfú Acevedo como Acevedo tuvieron que esperar por saber el resultado final con la intervención del cantautor Tommy Torres, que interpretó el tema “Saca tu encanto”, que forma parte de la nueva campaña de McDonald’s.

En la última ronda de preguntas, la reina tuvo que dirigirse a una niña que se encontraba en una condición crítica de salud mental en busca de luchar por su felicidad.

“Le diría que tenga la valentía de buscar ayuda profesional. Nosotros ahora estamos viviendo situaciones en nuestro país que, cada vez más, está afectando nuestra salud mental. En el pasado yo viví situaciones difíciles relacionados a la salud mental, busqué ayuda, me empoderé con distintas herramientas, y eso es lo que busco hacer a través de mi organización y mi mensaje para que otras también hagan lo mismo”, respondió la ahora representante de la Isla del Encanto, que también recibió los galardones de Mujer de Valor de L’Oreal Puerto Rico y el premio My Way de Giorgio Armani Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Anteriormente, Guilfú Acevedo manifestó que las tres características que la ayudarán a ganar la sexta corona para la Isla del Encanto “son mi liderazgo de servicio que he llevado a cabo a través de los años, la disciplina que tengo por querer ser mi mejor versión y convertirme en la reina que nuestro pueblo necesita, y el amor genuino que tengo por nuestro hermoso archipiélago, Puerto Rico. Esto me hará tomar con mucha responsabilidad representar a los puertorriqueños”.

Las beldad fue elegida por un jurado compuesto por siete personas, donde figuró la actriz y Miss Universe Puerto Rico 2018, Kiara Liz Ortega; la periodista de “NotiCentro” Aixa Vázquez, el empresario y presidente de la agencia de publicidad De la Cruz, Carlos Thompson, el cirujano oculofacial, Dr. José Raúl Montes; la presidenta y primera ejecutiva de la Sociedad de Educación y Rehabilitación (SER) de Puerto Rico, Nilda Morales; el empresario y diseñador de moda y primer ejecutivo de Leonardo 5th Avenue, Leonardo Cordero Suria, así como la modelo con diversidad funcional Karla Ortiz, mejor conocida como “Una Jeva con Esclerosis”.

La producción contó con la presentación de otros cantantes, como Carlos Vives, quien puso a mover a las 31 candidatas que aspiraron a conseguir la nueva corona, así como Luis Figueroa, que presentó el tema “Bandido”. Además, el evento contó con el homenaje póstumo de Miss Universe 1970, Marisol Malaret, quien falleció en marzo a los 73 años, con un poema declamado por el actor Modesto Lacén.