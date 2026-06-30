La delegada de Salinas en la pasada edición de Miss Universe Puerto Rico 2026, Natalia Molina se expresó por primera vez tras el momento inesperado que protagonizó durante la final del certamen celebrada en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

A través de un vídeo publicado en sus redes sociales, la joven relató lo ocurrido en pleno escenario luego de que uno de sus zapatos sufriera un desperfecto justo durante la ronda de preguntas a las 8 semifinalistas.

Según explicó, en medio de la competencia notó que una de las tiras de su calzado se había desprendido, lo que generó preocupación y nervios en el momento por la posibilidad de perder el equilibrio o no poder concentrarse al responder ante el jurado.

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Molina confesó que incluso llegó a pensar que podría caerse en tarima, mientras intentaba mantener la calma durante una de las etapas más importantes de la noche. Sin embargo, logró continuar con su participación hasta concluir su intervención.

Tras la viralización del momento, la joven aseguró que ha recibido numerosos mensajes de apoyo en redes sociales, donde incluso algunos usuarios la han apodado como “la chica del zapato roto”, en tono de solidaridad y empatía.

Agregó que durante sus momentos de tensión en tarima, las respresentantes de San Sebastián y Arroyo, quienes estaban a su lado, le brindaron apoyo.