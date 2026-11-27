El llamado zar de la belleza, Osmel Sousa, expresó su respaldo al triunfo de la puertorriqueña Jennifer Barreto en Miss Universe 2026 y aseguró que, de haber formado parte del jurado, habría votado por ella por encima de la representante de República Dominicana, Melissa Núñez, quien terminó como primera finalista.

Durante una entrevista con el presentador Rodner Figueroa, Sousa comparó a ambas candidatas y dejó clara su preferencia por la boricua.

“Si yo fuera jurado, tengo a República Dominicana y a Puerto Rico, voto por Puerto Rico. Me gusta más Puerto Rico que República Dominicana”, manifestó.

El experto en concursos de belleza describió a Barreto como “un mujerón”, mientras que se refirió a Núñez como “una niña linda”. También cuestionó el vestido que lució la dominicana durante la noche final, al considerar que “tampoco era gran cosa”.

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Barreto obtuvo la corona en la edición número 75 del certamen, celebrada el 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Núñez quedó como primera finalista, mientras que Venezuela, Filipinas y Nueva Zelanda completaron el grupo de las cinco finalistas.

Sus observaciones sobre las otras finalistas

Sousa también compartió sus impresiones sobre las candidatas que llegaron al grupo de las cinco finalistas, pero no consiguieron el título.

Sobre Clara Vegas Goetz, representante de Venezuela, opinó que el estilismo que eligió para la final no le favoreció. Según explicó, habría preferido que utilizara un vestido similar al que llevó durante la competencia preliminar.

“Se quiso lucir con algo nuevo y no era lo que le favorecía”, comentó sobre el diseño del venezolano Ángel Sánchez.

En cuanto a Bea Millan-Windorski, de Filipinas, quien terminó como tercera finalista, reconoció que era una buena candidata, aunque señaló que, a su juicio, la forma de su mandíbula restaba armonía a su imagen.

“Filipinas era una buena candidata, un poco extraña esto de aquí”, expresó mientras señalaba esa parte de su rostro. “Muy pronunciado”, añadió.

Sousa sostuvo que la representante filipina no superaba en belleza a las candidatas de Venezuela y Puerto Rico.

Por su parte, al hablar de Georgia Waddington, de Nueva Zelanda, quien quedó como cuarta finalista, destacó su rostro, aunque consideró que su estatura pudo haber influido en su evaluación.

“Era una de las caras más lindas del concurso. La veía a ella y a Francia, una cara linda, pero demasiado bajita”, manifestó.

Las candidatas que, según él, merecían llegar al Top 5

El experto también mencionó a algunas participantes que no avanzaron a la ronda de las cinco finalistas, pese a que, desde su perspectiva, tenían méritos para llegar más lejos.

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Una de las ausencias que más le sorprendió fue la de María Alejandra López, de Colombia, quien logró entrar al Top 12, pero no consiguió avanzar a la ronda final.

“A mí me extrañó mucho que Colombia no entrara. Estaba mejor que muchas y el vestido que tenía se le veía divino. Yo la vi en las cinco”, afirmó.

Asimismo, mencionó a Jasmine Blandford, representante de Nicaragua y también integrante del Top 12. Sousa aseguró que, de haber tenido un puesto en el jurado, la habría seleccionado entre las cinco finalistas.