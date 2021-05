El reconocido hacedor de reinas, Osmel Sousa reveló que ya no seguirá al frente de la franquicia de Miss Universo Argentina la cual estuvo dirigiendo por los pasados dos años.

A través de una entrevista con la reportera Lourdes Stephen el pasado jueves, el zar de la belleza, narró las vicisitudes que pasó como director de ese certamen y por esa razón decidió no seguir dirigiéndolo.

“Yo no voy a hacer más a Argentina”. Eso lo pensé ayer, lo decidí ayer que no y dije ‘yo no voy a hacer más Miss Argentina’ porque Argentina, primero en Argentina no hay cultura de reinas de belleza”, relató Sousa.

Asimismo aseguró que en ese país sudamericano muchas personas no saben sobre lo que es el certamen de Miss Universo.

“A duras penas yo conseguí no sé si quince, no recuerdo, un grupo pequeño de muchachas como pude...”, dijo en referencia al año 2019 cuando realizó el primer concurso en Argentina.

En la edición de este año, la candidata argentina que preparó logró colocarse entre las 20 semifinalistas de Miss Universo que se celebró el pasado 16 de mayo en Florida.

Tras la renuncia de Osmel Sousa al Miss Argentina crecen los rumores de que este pudiera hacerse cargo de la franquicia de Miss Universe Puerto Rico tras la dimisión de Denise Quiñones.

La semana pasada Sousa dijo en una entrevista en “Ahora Es Que Es” que transmite TeleOnce, que le encantaría dirigir el concurso de Puerto Rico.

“Pues mira, me encantaría porque me queda muy cerca, yo conozco Puerto Rico, me encanta, sé lo que hay allá... y Magaly (Febles) también es una mujer que sabe mucho de esto. Me encantaría trabajar con Magaly, si no fuera una sola persona y fuéramos dos. Bueno, si es posible yo estaría dispuesto completamente porque me gustaría mucho más trabajar en Puerto Rico que en Argentina”, manifestó Sousa.