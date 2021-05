Tras la renuncia de Desine Quiñones como directora de la franquicia Miss Universe Puerto Rico, el conocido “zar de la belleza”, Osmel Sousa, dijo que le “encantaría” tomar las riendas del certamen local.

Esa fue la respuesta del hacedor de reinas de belleza venezolano al ser cuestionado por la reportera Jessica Serrano en el programa Ahora es que es (TeleOnce) sobre si aceptaría asumir la dirección del concurso.

“Pues mira, me encantaría porque me queda muy cerca, yo conozco Puerto Rico, me encanta, sé lo que hay allá... y Magaly (Febles) también es una mujer que sabe mucho de esto. Me encantaría trabajar con Magaly, si no fuera una sola persona y fuéramos dos. Bueno, si es posible yo estaría dispuesto completamente porque me gustaría mucho más trabajar en Puerto Rico que en Argentina”, manifestó Sousa, quien suena, junto a Magaly Febles como posibles sucesores de Denise.

Sobre la salida de la exMiss Universe, el actual director de Miss Argentina Universo expresó estar sorprendido. “Me ha sorprendido mucho porque yo puedo comprender que una directora o una organizadora de algún certamen internacional renuncie porque su trabajo ha sido defectuoso o mediocre o lo que fuera, pero en el caso de Denise no, porque Denise ha demostrado ser mucho mejor que muchas y muchos haciendo sus concursos y escogiendo sus candidatas”.