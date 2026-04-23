La Ciudad Gris se alzará en el centro de Europa.

Nuestra Belleza Puerto Rico reveló que el humacaeño Lazzaro Oertli Ortiz será el nuevo Mister Supranational Puerto Rico 2026 que representará a la Isla en la décima edición de Mister Supranational 2026, que va a celebrarse el primero de agosto de 2026, en Polonia.

En un comunicado de prensa, la organización reveló que el joven de 27 años aspira proyectar una imagen del hombre moderno, preparado y cosmopolita en el certamen que busca a la próxima estrella del mundo del entretenimiento y modelaje.

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Según Nuestra Belleza Puerto Rico, Lazzaro se ha destacado como modelo, actor y cantante, domina cuatro idiomas, y se desempeña actualmente como Chief Operating Officer(COO) de su propia compañía con base en Barcelona, enfocada en el coaching, la coordinación y la formación de jóvenes y adultos mediante talleres de fútbol en España y otros países.

Lazzaro, asimismo, participa activamente en la organización de actividades junto a equipos nacionales y dinámicas internacionales que enriquecen su desarrollo profesional. A través de estos programas se realizan campamentos especializados que fomentan no solo el alto rendimiento deportivo, sino también el crecimiento personal, cultural y formativo de sus participantes. Como parte de esta visión, próximamente este programa será extensivo a jóvenes puertorriqueños, brindándoles oportunidades reales de integración a experiencias internacionales de desarrollo y formación.

“Con esta designación, Puerto Rico reafirma su compromiso con la excelencia, proyectando un representante integral que encarna disciplina, preparación, cultura y visión global en uno de los certámenes masculinos más prestigiosos del mundo. A su vez, continuamos fortaleciendo nuestra presencia internacional y apostando al desarrollo de nuevos talentos que representen con orgullo la esencia, capacidad y proyección de Puerto Rico ante el mundo”, indicó Miguel Deliz, presidente de Nuestra Belleza Puerto Rico, en declaraciones escritas,

El joven también, por parte de madre, es natural de la “Perla del Oriente”, mientras que, de su padre, posee ascendencia francesa y suiza, aportando a su identidad una valiosa riqueza cultural.

Lazzaro se encuentra actualmente en proceso intensivo de preparación rumbo a Polonia, acompañado por un equipo de profesionales y el respaldo institucional de Nuestra Belleza Puerto Rico, entre ellos, William Badillo de Fragoso Performing Arts, el life coach Kenny Ledee, la mentoría estratégica de la directora Valeria Vázquez, estilismo a cargo de Leonardo’s Fifth Avenue, el reconocido diseñador Luis Antonio, preparación física junto a LIV Fitness Club, entrenamiento de pasarela con el destacado modelo Fernando Alvarez, entre otros expertos que forman parte de su camino internacional.