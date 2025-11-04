La directora de Miss Universe Puerto Rico, Yizette Cifredo, acudió al rescate de la representante de Miss México, Fátima Bosch, mientras esta se dirigía a varias personas para reaccionar al incidente que acababa de protagonizar con Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia y presidente de Miss Grand International.

En un video difundido en redes sociales, se observa cómo la directora nacional, junto a la candidata de Irak y otra persona, piden espacio y salen con Bosch rumbo a tomar un ascensor.

Fátima Bosch estaba acompañada por Miss Universe Iraq 🇮🇶, Hanin Al Qoreishy. Estuvo junto a ella al salir y mientras declaraba y no la soltó. Que bonito su apoyo. #MissUniverse #Mu2025 #MissUniverseThailand pic.twitter.com/KgPqE5yD8g — ❤️‍🔥 (@pamind13) November 4, 2025

“Amo y respeto a Tailandia, pero no puedo tolerar las faltas de respeto en diversas formas. Me llamó ‘tonta’ porque tiene problemas con la organización (refiriéndose a Nawat) y creo que eso no es justo porque estoy aquí y hago todo bien no me meto con nadie. Solo trato de ser amable y estoy tratando de dar lo mejor de mí”, expresó la reina mexicana a los presentes.

PUBLICIDAD

El incidente al que se refirió la candidata ocurrió durante la ceremonia en la que las participantes recibieron sus cintas con los nombres de sus países, el primer gran evento del certamen Miss Universe 2025, que se celebra en Bangkok, Tailandia.

Primera Hora supo que tanto dentro del salón, donde se encontraban las candidatas y Nawat Itsaragrisil, como en las afueras del mismo, el ambiente era tenso.

La final de Miss Universo 2025 se celebrará el viernes 21 de noviembre de 2025, donde Victoria Kjaer, Miss Universo 2024, coronará a su sucesora.

Varias reinas de belleza de distintos países han comenzado a llegar a Bangkok, entre ellas la representante de Puerto Rico, Zashely Alicea, actual Miss Universe Puerto Rico.