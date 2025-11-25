“Zashely, para mí, es Miss Universo, ¡punto!“, así se manifestó Yizette Cifredo, quien aseguró que el desempeño de Zashely Nicole Alicea Rivera era digno para que ella fuera más allá del Top 12 de la edición 74 del Miss Universe.

Tras el concurrido recibimiento que tuvo la beldad en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, la empresaria aseguró estar orgullosa del desempeño de la boricua no sólo en la concentración, pero también en las pruebas de fuego que tuvo en Tailandia, donde 121 países buscaron ser la sucesora de la danesa Victoria Kjær Theilvig.

PUBLICIDAD

“Hay países que nunca han logrado lo que nosotros, como puertorriqueños, hemos logrado, y sí, lo valoro muchísimo”, respondió la directora nacional de Miss Universe Puerto Rico a preguntas de Primera Hora, dejando claro que la reina dio todo y más para llegar lejos.

“Zashely hizo un trabajo para seguir en las próximas etapas del concurso, y, sin duda alguna, ella es una Miss Universo, estoy segurísima que ella hubiese sido un lujo de reina para la organización”, enfatizó.

Tras las polémicas del pasado certamen, que fueron desde el insulto del director de Miss Universe Tailandia, Nawat Itsaragrasil, hacia la entonces Miss México, Fátima Bosch Fernández, por no participar de sesiones fotográficas con auspiciadores de la competencia, ex-miembros del comité de selección alegar presuntos conflictos de interés y falta de transparencia en elegir a las 30 semifinalistas, hasta la polémica coronación de la misma Bosch Fernández como la próxima portavoz de la belleza con seguridad, Cifredo afirmó que lo más que le recalcó a Alicea Rivera fue que “entiendera por qué ella estaba allí”.

“Estábamos en la mira del mundo entero, para ser, y para cumplir nuestro propósito de representación a los puertorriqueños y a la mujer, era este, cuando todos los ojos estaban puestos allí, y todo esto dentro de lo saludable, y lo digno”, manifestó la también animadora de “Noticentro al Amanecer”.

“Zashely demostró tantas cosas con su historia, con cada paso que ella daba, cuando nosotros miramos la historia de Zashely, vemos de dónde viene, y cómo esa niña brilló, y ojala esto sirva para muchas niñas que, a lo mejor, piensan que no tienen oportunidades y, en Zashely, ven posibilidades”, agregó la ejecutiva, haciendo referencia a la trayectoria de la entonces representantes del municipio de Dorado, que viene del mundo del ballet profesional, donde se ha destacado por más de 15 años, y sólo con el apoyo de su madre.

PUBLICIDAD

“No pensemos que Zashely llegó a un punto máximo en su desarrollo ni en su carrera, sino todo lo contrario, vimos de qué ella es capaz, y yo sé que todavía falta mucho más”, manifestó la directora de Miss Universe Puerto Rico, Yizette Cifredo, sobre el futuro de la reina de belleza tras su participación en la edición 74 de Miss Universe en Tailandia. ( Xavier Araújo )

Por otro lado, ante las recientes controversias, la también presentadora que, además de ser “bien lamentable”, dado que nubla el esfuerzo que dieron 121 mujeres por representar a sus naciones en una competencia de belleza, también obliga a que cada director reconozca el peso, poder y responsabilidad que conlleva administrar un proyecto como este.

“La invitación, que es para mí, para nuestra franquicia local, para la organización, para todas las franquicias, es que entendamos cómo nosotros impactamos y cambiamos vidas, y creo que ahí es donde tenemos que volver, a comprender el compromiso de lo que es la plataforma de Miss Universe porque la realidad es que el mundo entero tiene los ojos puestos en esto”, resaltó la directora, asegurando que, de su parte, reafirma que su plataforma tiene el compromiso de “enaltecer a la mujer, darle su posición, y hacer que el proceso se cumpla de manera justa y digna para todas”.

Más allá de exponer que trabajar con Alicea Rivera fue “muy fácil” por su cooperación y compromiso, Cifredo expresó alegría por ver al público convencido por el esfuerzo que dio la reina desde el momento en que pisó la competencia internacional, algunos asegurando que ella fue “la verdadera Miss Universe”.

“Hicimos un trabajo bonito, hicimos un trabajo con mucho compromiso, y yo creo que se vio, y lo bonito es eso, cuando uno recibe el amor de la gente, porque tú haces esto para la gente, y confirmas que sí, que la intención se cumplió”, expresó.

PUBLICIDAD

Cifredo también indicó que, tal como lo destacó hace más de tres semanas al salir de la Isla del Encanto, Alicea Rivera mostró un crecimiento “exponencial” en tierra asiática, demostrando sus fortalezas tanto en el escenario, donde impresionó con su presentación de traje típico, conquistó al modelar en traje de baño, y sedujo con su elegancia en sus vestidos de gala tanto en la competencia preliminar, como en la noche final.

“No pensemos que Zashely llegó a un punto máximo en su desarrollo ni en su carrera, sino todo lo contrario, vimos de qué ella es capaz, y yo sé que todavía falta mucho más”, manifestó.