La reina de belleza Zashely Alicea Rivera se prepara para arribar a suelo boricua este martes luego de su participación en el certamen internacional de Miss Universe, donde representó a Puerto Rico. La edición 74 del famoso concurso se llevó a cabo el jueves pasado en Tailandia.

El vuelo de la soberana está pautado para llegar poco después de las 12:30 del mediodía, precisamente la hora a la que se convoca al público general que desee formar parte del recibimiento y expresarle su respaldo luego de su participación en la competencia. El encuentro será en La Placita Aerostar, en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.

Miss Universe Puerto Rico 2025 logró entrar al cuadro de las 12 finalistas, con un desempeño que, desde su llegada a Tailandia, la hizo figurar entre las favoritas para ganar el cetro. La representante de México, Fátima Bosch, fue quien se alzó con la corona.

La beldad de 26 años deslumbró no solo con su pasarela en traje de baño, sino también durante la presentación de su traje típico, inspirado en un zumbador. Su proyección también brilló con su vestido de gala, una creación del diseñador Javier Moreno, quien, según declaraciones escritas de Miss Universe Puerto Rico, tomó como inspiración la experiencia de bailarina profesional de la reina, así como la figura del cisne blanco.