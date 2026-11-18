La cocina también puede convertirse en una expresión de amor hacia los integrantes de cuatro patas de la familia.

Con esta premisa nace “Cocina con Raúl y Bear: Recetas saludables para tu amigo peludo”, una publicación que propone una nueva manera de acercarse a la alimentación de los perros, combinando la creatividad gastronómica con información educativa sobre nutrición, salud y bienestar animal.

El proyecto reúne al chef puertorriqueño Raúl Correa, la autora y fundadora de Bear the Doodle, Evelyn Allendes, y el veterinario oncólogo Dr. Carlos E. Ortiz Rosario. Juntos presentan una guía que busca orientar a las familias sobre la importancia de conocer las necesidades nutricionales de sus mascotas antes de incorporar alimentos preparados en casa.

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Más que un recetario, la publicación dedica una parte importante de su contenido a la educación sobre el cuidado de los perros. Entre los temas que aborda se encuentran el monitoreo de la salud, los requisitos dietéticos, las necesidades nutricionales según las características de cada mascota y las recomendaciones para preparar y almacenar adecuadamente los alimentos caseros.

El proyecto reúne al chef puertorriqueño Raúl Correa, la autora y fundadora de Bear the Doodle, Evelyn Allendes, y el veterinario oncólogo Dr. Carlos E. Ortiz Rosario. ( Suministrada )

“Queremos que las personas descubran que cocinar para sus mascotas puede ser una experiencia especial, pero también una responsabilidad. Este libro combina el cariño que sentimos por nuestros perros con información que ayuda a tomar decisiones más conscientes sobre su alimentación”, expresó Evelyn Allendes, autora de la publicación y fundadora de Bear the Doodle.

La propuesta culinaria incluye alrededor de 40 recetas, entre preparaciones caseras y snacks elaborados con ingredientes naturales. El chef Raúl Correa aporta su experiencia y creatividad para transformar ingredientes cotidianos en alternativas pensadas para compartir momentos especiales con las mascotas, siempre considerando sus necesidades particulares.

“La gastronomía tiene la capacidad de conectar emocionalmente a las personas, y esa conexión también existe con nuestras mascotas. Este proyecto me permitió explorar una faceta diferente de la cocina, donde la creatividad debe ir acompañada del conocimiento sobre los ingredientes y las necesidades de quienes van a consumirlos”, destacó el chef Raúl Correa.

﻿“Cocina con Raúl y Bear: Recetas saludables para tu amigo peludo” estará disponible a través de la página web www.cocinaconraulybear.com y en Casa Norberto. ( Suministrada )

El Dr. Carlos E. Ortiz Rosario, por su parte, aporta la perspectiva veterinaria a una publicación que reconoce que la alimentación de los perros requiere atención individualizada. Factores como la edad, el peso, las condiciones de salud y los requerimientos nutricionales deben considerarse al seleccionar o preparar sus alimentos.

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“La alimentación desempeña un papel fundamental en la salud de nuestras mascotas. Sin embargo, no todos los alimentos que consumimos los seres humanos son apropiados para los perros, y una dieta casera debe responder a necesidades nutricionales específicas. Nuestro interés es ofrecer información educativa que ayude a las familias a comprender mejor estas consideraciones y a consultar con su médico veterinario antes de realizar cambios importantes en la dieta”, señaló el galeno.

Con esta colaboración, los autores buscan fomentar una relación más informada y responsable entre las familias y sus mascotas, reconociendo que el bienestar animal comienza con decisiones cotidianas que pueden influir en su calidad de vida.

﻿“Cocina con Raúl y Bear: Recetas saludables para tu amigo peludo” estará disponible a través de la página web www.cocinaconraulybear.com y en Casa Norberto.