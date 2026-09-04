El Departamento de Salud lanzó la campaña educativa “Encuentra tu ‘match’ y comprométete a cuidarlo”, una iniciativa de la Oficina Estatal para el Control de Animales (OECA) enfocada en fortalecer la conciencia comunitaria sobre el bienestar animal y promover prácticas responsables que impactan positivamente la salud pública.

A través de esta campaña, Salud busca orientar a la ciudadanía sobre la importancia de la adopción responsable, esterilización, vacunación, identificación y el cuidado integral de los animales. Asimismo, destaca el rol fundamental que desempeñan los albergues, rescatistas y organizaciones comunitarias en la protección animal y en los esfuerzos para atender la población de animales sin hogar.

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Este esfuerzo educativo complementa las estrategias de salud pública que impulsa el DS, a través de la OECA, para fomentar la vacunación y el cuidado responsable de los animales. Durante el pasado año, la agencia administró más de 4,000 vacunas contra la rabia a perros y gatos en distintas comunidades alrededor de la Isla.

“Cuidar un animal es mucho más que brindarle alimento y refugio; es asumir un compromiso de por vida que impacta su bienestar y también la salud de nuestras comunidades. Con esta campaña, queremos promover decisiones informadas y responsables que ayuden a prevenir el abandono, controlar la sobrepoblación animal y reducir el riesgo de enfermedades que pueden transmitirse de los animales a las personas”, expresó el secretario de Salud, Víctor Ramos Otero.

“Encuentra tu ‘match’ y comprométete a cuidarlo” es una iniciativa de la Oficina Estatal para el Control de Animales del Departamento de Salud ( Suministrada )

La campaña utiliza el concepto inspirado en encontrar la pareja perfecta o ese “match” ideal, conectando emocionalmente con la ciudadanía, para reforzar que la adopción de un gato, perro u otro animal conlleva un compromiso permanente de cuidado, protección y atención veterinaria.

El titular de Salud destacó que la esterilización, vacunación y la identificación son medidas esenciales para promover el bienestar animal y prevenir situaciones que pueden afectarlos a ellos como a las comunidades donde residen.

La directora de la OECA, Wilma Rivera, exhortó a la ciudadanía a informarse sobre la adopción responsable y el cuidado adecuado de los animales, al destacar que el bienestar animal es una responsabilidad compartida que también incide en la salud pública.

“Queremos que cada persona que decida adoptar comprenda que está adquiriendo una responsabilidad que puede extenderse por muchos años. Cuando promovemos el bienestar animal, también fortalecemos la salud y la seguridad de nuestras comunidades”, expresó Rivera.

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Como parte de los esfuerzos educativos, el DS continuará difundiendo materiales educativos a través de medios digitales, redes sociales y espacios comunitarios con información sobre adopción responsable, vacunación, esterilización y bienestar animal.

Además, la ciudadanía podrá acceder a recursos como la Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales de Puerto Rico, el Directorio de Albergues de Animales de Puerto Rico, información sobre rescatistas, criadores y vendedores comerciales licenciados, así como el directorio de clínicas veterinarias y otros servicios de apoyo para guardianes de animales.

Ramos Otero exhortó a la ciudadanía a aprovechar los recursos disponibles a través de la OECA para promover una convivencia segura y saludable entre las personas y sus animales.