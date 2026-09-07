La actriz Jennifer Lawrence llamó la atención en 2023 en el marco de la Semana de la Moda de París, por sus labios, levantando la duda de si había utilizado algún tipo de relleno para que lucieran más gruesos. Asimismo, hubo quienes dijeron que se había sometido a un procedimiento quirúrgico para levantar sus párpados, lo que fue desmentido por la artista, quien entonces aseguró que todo era efecto del maquillaje.

Ahora, en una reciente entrevista con Vogue, junto con referirse a sus rutinas de belleza, Lawrence reveló los retoques estéticos a los que se ha sometido para mantener una apariencia juvenil.

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“No puedo hacerme muchos”, dijo. Y explicó: “Necesito tener movimiento en la cara”. A continuación, la intérprete aseguró que la piel de su rostro se ve “radiante y bonita” gracias a tratamientos faciales. En este sentido explicó que utiliza retinol en formato de crema y que para contrarrestar la irritación que ese producto le causa, se aplica crema a base de óxido de zinc, la misma que se usa para evitar la dermatitis del pañal en las guaguas.

Asimismo, la actriz dijo que usó vitamina C, pero que la dejó porque escuchó que no era efectiva y que ahora está probando remedios ancestrales. “A veces, si no me lavo la cara por la mañana y tengo que bajar corriendo las escaleras, me pongo un poco de aceite de oliva en la cara”, sostuvo. Y aunque Lawrence aseguró que no se ha sumado a la moda de los estiramientos faciales, sí reconoció que para atenuar arrugas y líneas de expresión se ha aplicado bótox en forma de microinyecciones para no paralizar los músculos.

Por otra parte, la actriz se sinceró sobre el procedimiento extremo al que se sometería, pero que considera sería demasiado obvio. “Me encantaría hacerme una liposucción bucal. No puedo porque todo el mundo se daría cuenta”, afirmó. Según recordó el Daily Mail, anteriormente Lawrence había dicho que le gustaría someterse a un aumento de busto, debido a que, a su juicio, esa parte de su cuerpo no “se recuperó” tras su segundo embarazo. Cabe recordar que la intérprete tiene dos hijos, que nacieron en 2022 y 2025, respectivamente.

La actriz también confesó a Vogue que odia teñirse el cabello o hacerse las uñas. “No es relajante. No es divertido. Es realmente aburrido”, afirmó.

En cuanto al resto de sus rutinas de bienestar, Jennifer Lawrence sostuvo que ahora está haciendo yoga y que le gusta hacerse un drenaje linfático para desinflamar su cuerpo después de un largo viaje en avión.