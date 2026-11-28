En su residencia en Berlín, el pasado miércoles, a los 87 años, murió una de las primeras supermodelos del mundo, Veruschka von Lehndorff.

La noticia se dio a conocer en la página web de la marca de cinturones de lujo que tiene su hermana, Catharina Kappelhoff-Wulff, donde fue descrita como una “mujer extraordinaria” y un “ícono mundial”.

Veruschka von Lehndorff muestra uno de sus libros de fotografía durante la exposición "Veruschka" en la Galería Lumas de Berlín, Alemania, el 29 de enero de 2009. ( Archivo )

Nacida en 1939, en Königsberg —en ese entonces, parte de Prusia Oriental y hoy Kaliningrado, Rusia— como Vera von Lehndorff, tuvo una dura infancia durante la Segunda Guerra Mundial. Su padre, el conde Heinrich Graf von Lehndorff, como miembro de la resistencia alemana fue asesinado por su participación en la llamada Operación Valquiria, el fallido complot de 1944 para asesinar a Adolf Hitler y, tras esto, ella junto a su madre y sus hermanas fueron enviadas a campos de concentración.

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Al término de la guerra, Veruschka se instaló en Hamburgo junto a su familia, donde estudió Artes Visuales, antes de trasladarse a Florencia. Con 20 años, en Italia, el fotógrafo Ugo Mulas la descubrió, y rápidamente comenzó a distinguirse entre las modelos de la época. Además de su larga estatura, de más de 1.80 metros (unos 5′ 11″), y su desplante para producciones vanguardistas para la época.

Reproducción de una fotografía tomada por Richard Avedon en 1967 a la modelo Veruschka, vestida por Kimberly. ( Archivo )

Ya en los sesenta, Veruschka se transformó en una de las modelos mejor pagadas del mundo, y pasó a protagonizar una docena de portadas de revistas como Vogue, tras llamar la atención de la entonces editora en jefe de la revista, Diana Vreeland.

Esta notoriedad internacional la hizo aparecer en películas como “Blow Up” (1966), dirigida por Michelangelo Antonioni, en la que se interpretó a sí misma, en una recordada escena sobre una sesión fotográfica junto al actor británico David Hemmings (en la segunda foto). En 2006, también apareció en “Casino Royale” (2006), de Martin Campbell, que fue la vigésima primera película de la serie cinematográfica de James Bond, en la que Daniel Craig debutó como el Agente 007.

Según el diario alemán Bild, Veruschka se retiró del modelaje en la década de los 70, por un conflicto con la entonces redactora jefe de la edición estadounidense de Vogue. Además, no quería ser definida únicamente por su rol de modelo, por lo que continuó trabajando como pintora, fotógrafa y artista de performance. Ahora su patrimonio debiera ser donado al Museo Estatal de Prusia Oriental en Lüneburg.