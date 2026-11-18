El próximo 12 de marzo de 2027 se celebrará la segunda edición de “Mujer. Es La Academia”, en Vivo Beach Club, en Carolina. La iniciativa, fundada por Yizette Cifredo, regresa con una propuesta enfocada en el desarrollo de la mujer a través del conocimiento, la formación y la conexión.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer (8M), La Academia propone una experiencia formativa diseñada para ofrecer herramientas reales y prácticas que fortalezcan el criterio, la toma de decisiones, la voz y la capacidad de cada mujer para liderar su vida con propósito, destaca el comunicado de prensa. La iniciativa apuesta al desarrollo humano, la equidad y la sostenibilidad del liderazgo femenino.

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“Desde 2021, cuando inició la serie web MujerES, he conversado con mujeres que rompen moldes, y en todas encontré algo en común: su firmeza no es casualidad, es resultado de su preparación. En la primera edición presencial del evento reunimos a más de 400 mujeres que llegaron buscando exactamente eso. MujerES La Academia existe para equipar a las mujeres, porque la equidad no solo se reclama: se construye con mujeres que deciden, lideran y ejercen su feminidad con autoridad. Y esa posibilidad debe estar al alcance de todas”, expresó Yizette Cifredo, fundadora de Mujer.Es La Academia, mediante la nota de prensa.

La jornada contará con la participación de ocho mujeres profesionales que compartirán sus conocimientos y experiencias en distintas áreas, incluyendo educación sexual, inversiones, comunicación, historia, legislación laboral y psicología. A través de conferencias, conversaciones y experiencias de aprendizaje, las participantes tendrán la oportunidad de ampliar sus perspectivas y adquirir herramientas aplicables a su vida personal y profesional.

Más que un evento, Mujer.Es La Academia busca crear un espacio donde el conocimiento se traduzca en decisiones, la conexión genere nuevas oportunidades y cada mujer pueda reconocer el valor de su propia voz.

Los boletos en modalidad Early Bird ya están disponibles a través de Ticketera. Para conocer más sobre Mujer.Es La Academia, visita:

https://yizettecifredo.com/mujeres-el-evento/

Sobre Yizette Cifredo

Por más de 20 años, Yizette Cifredo ha demostrado su vocación, persistencia y profesionalismo en el sector de las comunicaciones y el entretenimiento. Es comunicadora social, conferencista, productora y presentadora de televisión. A lo largo de su carrera ha participado en numerosos programas televisivos en Puerto Rico, entre ellos, No te duermas, Objetivo Fama, Revelación Moda, El lente del ojo público y Ahora es. Actualmente, es presentadora en Noticentro al Amanecer y también es la directora nacional del prestigioso concurso Miss Universe Puerto Rico.

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La pasión de Yizette por validar a las personas, sus sentimientos y sus vivencias la ha llevado a enfocar su labor en el reconocimiento y el respeto de la dignidad humana en todas sus facetas. Como estratega en mercadeo y comunicación, se ha comprometido a utilizar sus habilidades y plataformas para crear y divulgar contenido significativo y edificante que resuene con el público en Puerto Rico y los Estados Unidos.

Yizette cuenta con un bachillerato en Administración de Empresas con concentración en Mercadeo de la Universidad de Phoenix y está certificada como Coach de Vida y Valores por el Centro Gaviota y por el programa Coaching By Values, y se mantiene en constante desarrollo profesional y personal, pues, como ella misma declara, se concibe como una eterna aprendiz. Hoy día, Yizette es una exitosa empresaria que a través de su casa productora Brío 27, LLC desarrolla diversos proyectos con contenido de impacto social y humano. Reflexiones de vida de una optimista compulsiva es su primer libro publicado.